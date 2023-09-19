Філіп Морріс обіцяє повернутися на Харківщину, за певної умови

Менеджер зі зв’язків з урядовими установами ПрАТ “Філіп Морріс Україна” Михайло Самоляк заявив, що компанія готова розглянути можливість відновлення виробництва тютюнових виробів у Харківській області, як тільки ситуація в регіоні покращиться.

Про це він заявив на зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим у межах інвестиційного форуму “Kharkiv: Restart” у Києві, передає пресслужба міськради.

Самоляк нагадав, що компанія відкрила додаткову виробничу лінію у Львівській області, де запропонували роботу, зокрема, робітникам з Харківщини.

“Це не релокація харківської фабрики – всі лінії залишаються на місці, і як тільки ситуація покращиться, керівництво «Філіп Морріс» готове розглянути поновлення діяльності у Харківському регіоні”, – підкреслив менеджер.