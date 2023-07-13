«Ми не плануємо закривати фабрику у Харкові» – голова Philip Morris в Україні

Харківську тютюнову фабрику закрили тимчасово через ситуацію у сфері безпеки, запевняє керівник українського представництва Philip Morris Максим Барабаш і пояснює, чому корпорація будує новий завод у Львівській області, пише LIGA.net .

– Що з вашою харківською фабрикою? Вона знищена чи зупинена через перманентну ракетну небезпеку?

На початку травня 2022 року на територію фабрики був приліт ворожої ракети. Пожежу оперативно погасили. Сама виробнича лінія не постраждала, лише адмінбудівля.

Щодо пошкоджень, то вони некритичні й адмінбудівлю можна відновити. Виробництво можна запустити. Проте таке рішення не ухвалювалося, бо загроза подальших обстрілів залишається дуже високою. Запуск виробництва – це складний процес, який займає декілька місяців. Фабрику не можна постійно запускати і зупиняти залежно від безпекової ситуації в регіоні.

Я був там місяць тому. Технічно відновити виробництво нескладно. Але це означатиме поставити під великий ризик життя 300-400 працівників. А цього ми робити не можемо.

– Враховуючи, що ви заявили про будівництво нової фабрики на заході України за $30 млн, після війни ви можете мати два виробничих майданчики? Хіба вам потрібні дві фабрики?

– Ми розуміємо, що у середньостроковій перспективі нам буде надзвичайно складно повноцінно запустити Харків. А власне локальне виробництво для повного забезпечення українського ринку нам потрібне якомога швидше.

Ви знаєте, що, окрім сигарет, PMI випускає тютюнові вироби для електричного нагрівання (ТВЕН, маємо на увазі стіки для системи IQOS. – Ред.). Вони займають велику частку в нашому продуктовому портфелі. До війни у нас були плани частково локалізувати їх виробництво в Україні. Зараз про це не йдеться. Бо окрім питань безпеки, Україна залишається єдиною серед європейських країн, де немає диференційованого оподаткування цих продуктів порівняно з сигаретами.

Тому дійсно, ви маєте рацію, у довгостроковій перспективі, якщо не зміниться регулювання, нам не потрібні дві тютюнові фабрики в Україні.

– Якою буде потужність виробництва нової фабрики на заході України порівняно з харківською?

— Харківська фабрика має потужність виробництва 40 млрд сигарет на рік. Це багато. Фабрика будувалась у 2006 році. Тоді й український легальний ринок був більшим. І було багато експорту.

До широкомасштабного вторгнення фабрика працювала на половину потужності. І з цих 20 млрд сигарет, що вироблялись, половина йшла на експорт. До речі, найбільшою країною, яка купувала продукцію нашої фабрики, була Японія.

Інша половина – 10 млрд сигарет – йшла на внутрішній ринок. Через війну нам довелось виробляти продукцію на інших фабриках PMI за кордоном, щоб забезпечити український ринок.

Український ринок під час війни знизився майже на 20% через тимчасову втрату територій та міграцію людей. До того ж скоротилась наша частка на ринку через зупинку нашого виробництва, тоді як конкуренти продовжували працювати. Їхні виробництва були у більш безпечних місцях.

У травні-червні минулого року ми були повністю на “нулі”, наша продукція на ринок не йшла. Все це призвело до зниження наших обсягів реалізації в Україні до близько 7 млрд сигарет на рік. Це наша потреба у виробництві на сьогодні. І це той обсяг, який планується виробляти на новій фабриці.

– Чи не простіше було просто вивезти на захід частину обладнання з Харкова?

— Ми не плануємо закривати наше харківське виробництво, і фабрика закрита тимчасово у зв’язку з безпековою ситуацією. Тому для нової фабрики було доцільніше закупити обладнання за кордоном, завезти його на Львівщину і встановити там.