«Мы не планируем закрывать фабрику в Харькове» — глава Philip Morris в Украине

Харьковская «табачка» закрыта временно из-за ситуации в сфере безопасности, уверяет руководитель украинского представительства Philip Morris Максим Барабаш и объясняет, почему корпорация строит новый завод во Львовской области, пишет LIGA.net.

— Что с вашей харьковской фабрикой? Она уничтожена или остановлена из-за перманентной ракетной опасности?

— В начале мая 2022 г. на территорию фабрики был прилет вражеской ракеты. Пожар оперативно потушили. Сама производственная линия не пострадала, только админздание.

Что касается повреждений, то они некритичны и админздание можно восстановить. Производство можно запустить. Однако такое решение не принимали, потому что угроза дальнейших обстрелов остается очень высокой. Запуск производства – это сложный процесс, который занимает несколько месяцев. Фабрику нельзя постоянно запускать и останавливать в зависимости от ситуации в регионе.

Я был там месяц тому назад. Технически возобновить производство несложно. Но это значит поставить под большой риск жизни 300-400 работников. А этого мы делать не можем.

— Учитывая, что вы заявили о строительстве новой фабрики на западе Украины за $30 млн, после войны вы можете иметь две производственные площадки? Разве вам нужны две фабрики?

— Мы понимаем, что в среднесрочной перспективе нам будет очень сложно полноценно запустить Харьков. А собственно локальное производство для полного обеспечения украинского рынка нам нужно как можно скорее.

Вы знаете, что, кроме сигарет, PMI выпускает табачные изделия для электрического нагрева (ТВЭН, подразумеваются стики для системы IQOS. – Ред.). Они занимают большую долю в нашем продуктовом портфеле. До войны у нас были планы частично локализовать производство в Украине. Сейчас об этом речь не идет. Потому что кроме вопросов безопасности Украина остается единственной среди европейских стран, где нет дифференцированного налогообложения этих продуктов по сравнению с сигаретами. Поэтому действительно, в долгосрочной перспективе, если не изменится регулировка, нам не нужны две табачные фабрики в Украине.

— Какая будет мощность производства новой фабрики на западе Украины по сравнению с харьковской?

— Харьковская фабрика имеет мощность производства в 40 млрд сигарет в год. Это много. Фабрика строилась в 2006 году. Тогда и украинский легальный рынок был больше. И было много экспорта. До широкомасштабного вторжения фабрика работала на половину мощности. И из этих производимых 20 млрд сигарет половина уходила на экспорт. Кстати, самой большой страной, которая покупала продукцию нашей фабрики, была Япония.

Другая половина – 10 млрд сигарет – уходила на внутренний рынок. В результате нам пришлось производить продукцию на других фабриках PMI за рубежом, чтобы обеспечить украинский рынок.

Украинский рынок во время войны снизился приблизительно на 20% из-за временной потери территорий и миграции людей. К тому же сократилась наша доля на рынке из-за остановки нашего производства, в то время как конкуренты продолжали работать. Их производства находились в более безопасных местах.

В мае-июне прошлого года мы были полностью на нуле, наша продукция на рынок не шла. Все это привело к снижению наших объемов реализации в Украине до 7 млрд сигарет в год. Это наша потребность в производстве на сегодняшний день. И это тот объем, который планируется производить на новой фабрике.

— Не проще ли было просто вывезти на запад часть оборудования из Харькова?

— Мы не планируем закрывать наше харьковское производство, и фабрика закрыта временно в связи с ситуацией в сфере безопасности. Поэтому для новой фабрики было целесообразнее закупить оборудование за границей, завезти его во Львовскую область и установить там.

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