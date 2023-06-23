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Результатом агресії буде занепад сходу та розвиток заходу України – Казанський

Економіка 11:47   23.06.2023
Денис Казанський
журналіст
Результатом агресії буде занепад сходу та розвиток заходу України – Казанський

Ще одне велике підприємство переїжджає з Харківської області до Львівської через війну та постійну загрозу з боку РФ. Це означає, що Харківщина втратить одного з найбільших платників податків, а також приблизно 1000 робочих місць. Одним із головних результатів російської агресії стане занепад південно-східних регіонів України та зростання західних.

Автор: Денис Казанський, журналіст, блогер
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  • Категорії: Економіка, Сказано, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:47;

    • Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одне велике підприємство переїжджає з Харківської області до Львівської через війну та постійну загрозу з боку РФ. Це означає,…".