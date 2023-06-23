Результатом агресії буде занепад сходу та розвиток заходу України – Казанський
Ще одне велике підприємство переїжджає з Харківської області до Львівської через війну та постійну загрозу з боку РФ. Це означає, що Харківщина втратить одного з найбільших платників податків, а також приблизно 1000 робочих місць. Одним із головних результатів російської агресії стане занепад південно-східних регіонів України та зростання західних.
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Ви читали новину: «Результатом агресії буде занепад сходу та розвиток заходу України – Казанський»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Червня 2023 в 11:47;
Кореспондент Денис Казанський, журналіст, блогер у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще одне велике підприємство переїжджає з Харківської області до Львівської через війну та постійну загрозу з боку РФ. Це означає,…".