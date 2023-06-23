Результатом агресії буде занепад сходу та розвиток заходу України – Казанський

Ще одне велике підприємство переїжджає з Харківської області до Львівської через війну та постійну загрозу з боку РФ. Це означає, що Харківщина втратить одного з найбільших платників податків, а також приблизно 1000 робочих місць. Одним із головних результатів російської агресії стане занепад південно-східних регіонів України та зростання західних.