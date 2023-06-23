Результатом агрессии будет упадок востока и развитие запада Украины- Казанский
Еще одно крупное предприятие переезжает из Харьковской области во Львовскую из-за войны и постоянной угрозы со стороны РФ. Это означает, что Харьковщина лишится одного из крупнейших налогоплательщиков, а также примерно 1000 рабочих мест. Одним из главных результатов российской агрессии станет упадок юго-восточных регионов Украины и рост западных.
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- • Дата публикации материала: 23 июня 2023 в 11:47;
Корреспондент Денис Казанский, журналист, блоггер в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одно крупное предприятие переезжает из Харьковской области во Львовскую из-за войны и постоянной угрозы со стороны РФ. Это означает,…".