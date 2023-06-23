Результатом агрессии будет упадок востока и развитие запада Украины- Казанский

Еще одно крупное предприятие переезжает из Харьковской области во Львовскую из-за войны и постоянной угрозы со стороны РФ. Это означает, что Харьковщина лишится одного из крупнейших налогоплательщиков, а также примерно 1000 рабочих мест. Одним из главных результатов российской агрессии станет упадок юго-восточных регионов Украины и рост западных.