Филип Моррис обещает вернуться на Харьковщину, при определенном условии
Менеджер по связям с правительственными учреждениями ЧАО «Филип Моррис Украина» Михаил Самоляк заявил, что компания готова рассмотреть возможность возобновления производства табачных изделий в Харьковской области, как только ситуация в регионе улучшится.
Об этом он заявил на встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым в рамках инвестиционного форума «Kharkiv: Restart» в Киеве, передает пресс-служба горсовета.
Самоляк напомнил, что компания открыла дополнительную производственную линию во Львовской области, где предложили работу в том числе рабочим с Харьковщины.
«Это не релокация харьковской фабрики — все линии остаются на месте, и как только ситуация улучшится, руководство Филип Моррис готово рассмотреть возобновление деятельности в Харьковском регионе», — подчеркнул менеджер.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 21:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Менеджер по связям с правительственными учреждениями ЧАО «Филип Моррис Украина» Михаил Самоляк заявил, что компания готова рассмотреть возможность возобновления производства табачных изделий в Харьковской области, как только ситуация в регионе улучшится.".