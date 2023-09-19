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Филип Моррис обещает вернуться на Харьковщину, при определенном условии

Украина 21:18   19.09.2023
Елена Нагорная
Филип Моррис обещает вернуться на Харьковщину, при определенном условии

Менеджер по связям с правительственными учреждениями ЧАО «Филип Моррис Украина» Михаил Самоляк заявил, что компания готова рассмотреть возможность возобновления производства табачных изделий в Харьковской области, как только ситуация в регионе улучшится.

Об этом он заявил на встрече с мэром Харькова Игорем Тереховым в рамках инвестиционного форума «Kharkiv: Restart» в Киеве, передает пресс-служба горсовета.

Самоляк напомнил, что компания открыла дополнительную производственную линию во Львовской области, где предложили работу в том числе рабочим с Харьковщины.

«Это не релокация харьковской фабрики — все линии остаются на месте, и как только ситуация улучшится, руководство Филип Моррис готово рассмотреть возобновление деятельности в Харьковском регионе», — подчеркнул менеджер.

Читайте также: Мы не планируем закрывать фабрику на Харьковщине – глава Philip Morris в Украине

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 21:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Менеджер по связям с правительственными учреждениями ЧАО «Филип Моррис Украина» Михаил Самоляк заявил, что компания готова рассмотреть возможность возобновления производства табачных изделий в Харьковской области, как только ситуация в регионе улучшится.".