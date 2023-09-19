Вернуть бизнес: Синегубов анонсировал уникальные условия для Харьковщины
От агрессии РФ пострадали более 20 тысяч предприятий Харьковской области, 30% из которых вынужденно прекратили деятельность. Сейчас 60% из них готовы инвестировать средства и возобновлять работу на Харьковщине.
Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в ходе инвестиционного форума «Kharkiv: Restart».
«Крайне важным толчком для новых инвестиций должны стать решения по особым условиям для инвесторов, которые сейчас готовятся для Харьковщины Министерством экономики при участии органов власти всех уровней», — написал Синегубов.
«На прошлой неделе мы проводили Конгресс местных и региональных властей, где были озвучены уже уникальные условия для Харьковщины. Под 1% кредиты и увеличенное финансирование — более 150 миллионов гривен — для одного субъекта», — сказал в ходе выступления на форуме начальник ХОВА.
По его словам, всего на Харьковщине в результате российской агрессии были разрушены или повреждены 30 тысяч объектов. Сейчас в регионе реализуются проекты по восстановлению на более чем 3 миллиарда гривен (из них на 2 миллиарда — в Харькове). Речь идет о жилье, инфраструктуре и учебных заведениях.
Напомним, на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Синегубов сообщал, что в результате вражеских обстрелов в регионе поврежден 81 объект промышленности. Около 200 предприятий релоцировались в более безопасные регионы страны.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 22:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От агрессии РФ пострадали более 20 тысяч предприятий Харьковской области, 30% из которых вынужденно прекратили деятельность. Сейчас 60% из них готовы инвестировать средства и возобновлять работу на Харьковщине.".