Вернуть бизнес: Синегубов анонсировал уникальные условия для Харьковщины

От агрессии РФ пострадали более 20 тысяч предприятий Харьковской области, 30% из которых вынужденно прекратили деятельность. Сейчас 60% из них готовы инвестировать средства и возобновлять работу на Харьковщине.

Об этом начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил в ходе инвестиционного форума «Kharkiv: Restart».

«Крайне важным толчком для новых инвестиций должны стать решения по особым условиям для инвесторов, которые сейчас готовятся для Харьковщины Министерством экономики при участии органов власти всех уровней», — написал Синегубов.

«На прошлой неделе мы проводили Конгресс местных и региональных властей, где были озвучены уже уникальные условия для Харьковщины. Под 1% кредиты и увеличенное финансирование — более 150 миллионов гривен — для одного субъекта», — сказал в ходе выступления на форуме начальник ХОВА.

По его словам, всего на Харьковщине в результате российской агрессии были разрушены или повреждены 30 тысяч объектов. Сейчас в регионе реализуются проекты по восстановлению на более чем 3 миллиарда гривен (из них на 2 миллиарда — в Харькове). Речь идет о жилье, инфраструктуре и учебных заведениях.

Напомним, на заседании Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины Синегубов сообщал, что в результате вражеских обстрелов в регионе поврежден 81 объект промышленности. Около 200 предприятий релоцировались в более безопасные регионы страны.