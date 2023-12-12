Терехов хоче створити покроковий план, як повернути айтівців у Харків
У Харкові планують розробити стратегію повернення до міста айтівців. Про це говорили на зустрічі мера Ігоря Терехова із представниками Kharkiv IT Cluster.
Засідання проходило у форматі телемосту: частина учасників перебувала у Харкові, частина – у Києві та Варшаві, передає пресслужба міськради.
“Нам необхідно розробити покроковий план дій з повернення ще більшої кількості айтівців до Харкова. Ми хочемо залучити IT-спільноту до співпраці з міжнародними партнерами”, – сказав Терехов.
Голова наглядової ради Kharkiv IT Cluster Олександр Медовий зазначив, що попри війну у 2023 році організації вдалося суттєво збільшити кількість своїх партнерів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: IT, айтишники, программисты, терехов, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2023 в 22:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові планують розробити стратегію повернення до міста айтівців. Про це говорили на зустрічі мера Ігоря Терехова із представниками Kharkiv IT Cluster.".