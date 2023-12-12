Терехов хоче створити покроковий план, як повернути айтівців у Харків

У Харкові планують розробити стратегію повернення до міста айтівців. Про це говорили на зустрічі мера Ігоря Терехова із представниками Kharkiv IT Cluster.

Засідання проходило у форматі телемосту: частина учасників перебувала у Харкові, частина – у Києві та Варшаві, передає пресслужба міськради.

“Нам необхідно розробити покроковий план дій з повернення ще більшої кількості айтівців до Харкова. Ми хочемо залучити IT-спільноту до співпраці з міжнародними партнерами”, – сказав Терехов.

Голова наглядової ради Kharkiv IT Cluster Олександр Медовий зазначив, що попри війну у 2023 році організації вдалося суттєво збільшити кількість своїх партнерів.