Что учитывать при выборе двуспальной кровати
Покупка качественной и удобной двуспальной кровати может стать настоящим испытанием.
Даже если конструкция подходит по параметрам, не факт, что обоим членам семьи будет удобно на ней спать. Чтобы не потеряться в разнообразии моделей, стоит заранее знать, на что обращать внимание при выборе и обеспечить полноценный отдых.
Размер спального места
Большинство кроватей стандартизированы под определенные параметры. Для среднестатистического человека подойдет любой из вариантов, но высоким и крупным людям стоит обращать внимание на этот момент.
Основных размеров спального места всего три:
- Украинский стандарт. Модельный ряд разнообразный, но ориентирован на небольшие комнаты. Обычно это 120х190, 160х200 и 180х200 см.
- Европейские кровати. Практически совпадают по размерам с украинскими, но отличается самый маленький — 140х200 см.
- Американские, или «королевские» двуспальные. Самые маленькие модели начинаются от 180х200 см, средние — 200х200 см. Также существуют варианты длиной 210 см для высоких людей.
Хотя размеры спальных мест стандартизированы, параметры кровати могут отличаться из-за дизайнерских накладок или задников, что также нужно учесть перед покупкой.
Длина спального места должна быть на 20 см больше, чем рост самого высокого человека в паре. Комфортная ширина рассчитывается опытным путем: нужно лечь на спину, положить руки под голову, согнув их в локтях. Это — оптимальная ширина, при которой никто не будет никому мешать.
Высота мебели
Самые популярные модели — европейского типа, высотой от 50 до 60 см от пола до верхушки матраса. Это оптимальный вариант для большинства людей, с которого легко встать без лишнего напряжения.
Особенности конструкций
Большинство современных моделей — рамочные. Такие кровати состоят из двух параллельный царг, которые между собой соединены балками.
Матрас укладывается на монолит или ламели (рейки) из дерева. Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами.
Монолитные основания считаются более крепкими и жесткими, чем ламели. При таком варианте отсутствует ортопедическая составляющая, поэтому важно подобрать правильный и удобный матрас.
Рейки в двуспальных кроватях обычно устанавливают в два ряда, под каждое спальное место. Это позволяет правильно распределить нагрузку и настроить жесткость под каждого человека. К таким моделям проще купить матрас, поскольку часть ортопедических функций забирают на себя ламели.
Кровати с ламелями — самый популярный в Украине вариант. Они легкие, просто ремонтируются и хорошо амортизируют даже жесткие матрасы. Радует и разнообразие моделей: хорошая кровать в Киеве такого типа доступна во многих размерах и дизайнах. Такую мебель оснащают подъемными механизмами, чтобы обеспечить хранение постельного белья, подушек и одеял.
Дополнительные функции и особенности
Многие современные модели оснащены подъемным механизмом. Благодаря этому место под кроватью можно использовать для хранения постельных принадлежностей.
Вариантов исполнения всего три:
- Ручной. Отличается простотой, долговечностью и бюджетностью
- Пружинный. Поднимать основание будет проще, но такой вариант менее долговечен.
- С газлифтом. Дорогой, но прочный и удобный вариант
Как и где лучше купить двуспальную кровать
Перед выбором нужно изучить модели и подобрать вариант под конкретные нужды. И, безусловно, обращаться в специализированные магазины с большим ассортиментом двуспальных кроватей из разных материалов, с сертификатами качества и гарантиями. Только там можно рассчитывать на качественную мебель, которая прослужит долгие годы.
Выбрать и заказать двуспальную кровать можно по ссылке. В магазине «Світ Матраців» подберут лучшую модель под конкретный запрос из большого ассортимента сертифицированной продукции. А разнообразные акции, скидки, кешбэки, выгодные условия доставки и сборки позволят сэкономить средства, время и нервы.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: выбор кровати, кровать, покупка кровати;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Что учитывать при выборе двуспальной кровати»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 мая 2025 в 17:14;
Корреспондент Ксения Кутовая в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Покупка качественной и удобной двуспальной кровати может стать настоящим испытанием.".