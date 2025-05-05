Что учитывать при выборе двуспальной кровати

Покупка качественной и удобной двуспальной кровати может стать настоящим испытанием.

Даже если конструкция подходит по параметрам, не факт, что обоим членам семьи будет удобно на ней спать. Чтобы не потеряться в разнообразии моделей, стоит заранее знать, на что обращать внимание при выборе и обеспечить полноценный отдых.

Размер спального места

Большинство кроватей стандартизированы под определенные параметры. Для среднестатистического человека подойдет любой из вариантов, но высоким и крупным людям стоит обращать внимание на этот момент.

Основных размеров спального места всего три:

Украинский стандарт. Модельный ряд разнообразный, но ориентирован на небольшие комнаты. Обычно это 120х190, 160х200 и 180х200 см.

Европейские кровати. Практически совпадают по размерам с украинскими, но отличается самый маленький — 140х200 см.

Американские, или «королевские» двуспальные. Самые маленькие модели начинаются от 180х200 см, средние — 200х200 см. Также существуют варианты длиной 210 см для высоких людей.

Хотя размеры спальных мест стандартизированы, параметры кровати могут отличаться из-за дизайнерских накладок или задников, что также нужно учесть перед покупкой.

Длина спального места должна быть на 20 см больше, чем рост самого высокого человека в паре. Комфортная ширина рассчитывается опытным путем: нужно лечь на спину, положить руки под голову, согнув их в локтях. Это — оптимальная ширина, при которой никто не будет никому мешать.

Высота мебели

Самые популярные модели — европейского типа, высотой от 50 до 60 см от пола до верхушки матраса. Это оптимальный вариант для большинства людей, с которого легко встать без лишнего напряжения.

Особенности конструкций

Большинство современных моделей — рамочные. Такие кровати состоят из двух параллельный царг, которые между собой соединены балками.

Матрас укладывается на монолит или ламели (рейки) из дерева. Каждый из вариантов обладает своими особенностями и преимуществами.

Монолитные основания считаются более крепкими и жесткими, чем ламели. При таком варианте отсутствует ортопедическая составляющая, поэтому важно подобрать правильный и удобный матрас.

Рейки в двуспальных кроватях обычно устанавливают в два ряда, под каждое спальное место. Это позволяет правильно распределить нагрузку и настроить жесткость под каждого человека. К таким моделям проще купить матрас, поскольку часть ортопедических функций забирают на себя ламели.

Кровати с ламелями — самый популярный в Украине вариант. Они легкие, просто ремонтируются и хорошо амортизируют даже жесткие матрасы. Радует и разнообразие моделей: хорошая кровать в Киеве такого типа доступна во многих размерах и дизайнах. Такую мебель оснащают подъемными механизмами, чтобы обеспечить хранение постельного белья, подушек и одеял.

Дополнительные функции и особенности

Многие современные модели оснащены подъемным механизмом. Благодаря этому место под кроватью можно использовать для хранения постельных принадлежностей.

Вариантов исполнения всего три:

Ручной. Отличается простотой, долговечностью и бюджетностью

Пружинный. Поднимать основание будет проще, но такой вариант менее долговечен.

С газлифтом. Дорогой, но прочный и удобный вариант

Как и где лучше купить двуспальную кровать

Перед выбором нужно изучить модели и подобрать вариант под конкретные нужды. И, безусловно, обращаться в специализированные магазины с большим ассортиментом двуспальных кроватей из разных материалов, с сертификатами качества и гарантиями. Только там можно рассчитывать на качественную мебель, которая прослужит долгие годы.

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