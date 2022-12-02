Live
  • Пятница 02.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.21
    • 🟢

Больницы Харьковщины получили 360 коек и анестетики от Германии

Общество 17:38   02.12.2022
Оксана Якушко
Больницы Харьковщины получили 360 коек и анестетики от Германии

Медучреждения Харьковской области получат 360 больничных коек и анестезиологические аппараты благодаря сотрудничеству ХОВА и Международных партнеров.

Первые партии по 65 коек и 2 анестезиологических аппарата уже поехали в больницы Харькова и области. Оборудование привезли из Нюрнберга.

«Это трехсекционные функциональные кровати. Они оснащены электронным управлением, что позволяет пациенту более комфортно чувствовать себя на больничной койке. Благодаря этому мы полностью исключаем проявление пролежней», – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОВ Жанна Овчарова.

В первую очередь эти койки установят в больницах деоккупированных территорий Харьковщины или районов, существенно пострадавших от ракетных обстрелов оккупантов.

Читайте также: Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео)

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

09:08
Ракетный удар по Харьковщине: пострадали две женщины — Синегубов
21:59
Старые сирены в Харькове меняют на новые: в каких районах их будет больше
16:30
На Харьковщине войска рф прицельно били по тракторам и сеялкам — ХОВА
14:22
Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет
09:10
В ХОВА определились во временем зимних каникул в школах Харькова

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Больницы Харьковщины получили 360 коек и анестетики от Германии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 17:38;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медучреждения Харьковской области получат 360 больничных коек и анестезиологические аппараты благодаря сотрудничеству ХОВА и Международных партнеров.".