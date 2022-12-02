Больницы Харьковщины получили 360 коек и анестетики от Германии

Медучреждения Харьковской области получат 360 больничных коек и анестезиологические аппараты благодаря сотрудничеству ХОВА и Международных партнеров.

Первые партии по 65 коек и 2 анестезиологических аппарата уже поехали в больницы Харькова и области. Оборудование привезли из Нюрнберга.

«Это трехсекционные функциональные кровати. Они оснащены электронным управлением, что позволяет пациенту более комфортно чувствовать себя на больничной койке. Благодаря этому мы полностью исключаем проявление пролежней», – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОВ Жанна Овчарова.

В первую очередь эти койки установят в больницах деоккупированных территорий Харьковщины или районов, существенно пострадавших от ракетных обстрелов оккупантов.