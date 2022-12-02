Больницы Харьковщины получили 360 коек и анестетики от Германии
Медучреждения Харьковской области получат 360 больничных коек и анестезиологические аппараты благодаря сотрудничеству ХОВА и Международных партнеров.
Первые партии по 65 коек и 2 анестезиологических аппарата уже поехали в больницы Харькова и области. Оборудование привезли из Нюрнберга.
«Это трехсекционные функциональные кровати. Они оснащены электронным управлением, что позволяет пациенту более комфортно чувствовать себя на больничной койке. Благодаря этому мы полностью исключаем проявление пролежней», – отметила заместитель директора Департамента здравоохранения Харьковской ОВ Жанна Овчарова.
В первую очередь эти койки установят в больницах деоккупированных территорий Харьковщины или районов, существенно пострадавших от ракетных обстрелов оккупантов.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 17:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Медучреждения Харьковской области получат 360 больничных коек и анестезиологические аппараты благодаря сотрудничеству ХОВА и Международных партнеров.".