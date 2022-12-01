Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео)
Чешское правительство одобрило программу трехлетней помощи Украине, в рамках которой будет ежегодно выделять на гуманитарные нужды 500 миллионов чешских крон.
Как стало известно на встрече председателя ХОВА Олега Синегубова с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мареком Свободой, в восточных областях Украины деньги планируют тратить на усиление первичной медпомощи и транспортировку пациентов, во Львовском регионе — на реабилитацию и просвещение, в центральных областях — на усиление возможностей медицины и уровня больниц.
«В целом хотели обсудить насущные потребности в регионе и, в частности, возможности транспортировки пациентов во вторичное звено в Харьков. Мы следили за репортажами с деоккупированных территорий и действия, которые касались медицинской отрасли, — это варварство. Были шокированы уровнем подобных краж из учреждений медицины», — отметил заместитель председателя совета директоров Ассоциации производителей и поставщиков медицинских изделий Петр Фоит.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 20:46;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чешское правительство одобрило программу трехлетней помощи Украине, в рамках которой будет ежегодно выделять на гуманитарные нужды 500 миллионов чешских крон.".