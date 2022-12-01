Live
  • Четверг 01.12.2022
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 37.92
    • 🟢

Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео)

Общество 20:46   01.12.2022
Елена Нагорная
Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео) Фото: ХОВА

Чешское правительство одобрило программу трехлетней помощи Украине, в рамках которой будет ежегодно выделять на гуманитарные нужды 500 миллионов чешских крон.

Как стало известно на встрече председателя ХОВА Олега Синегубова с заместителем министра иностранных дел Чешской Республики Мареком Свободой, в восточных областях Украины деньги планируют тратить на усиление первичной медпомощи и транспортировку пациентов, во Львовском регионе — на реабилитацию и просвещение, в центральных областях — на усиление возможностей медицины и уровня больниц.

«В целом хотели обсудить насущные потребности в регионе и, в частности, возможности транспортировки пациентов во вторичное звено в Харьков. Мы следили за репортажами с деоккупированных территорий и действия, которые касались медицинской отрасли, — это варварство. Были шокированы уровнем подобных краж из учреждений медицины», — отметил заместитель председателя совета директоров Ассоциации производителей и поставщиков медицинских изделий Петр Фоит.

Читайте также: Десятки генераторов и еду для пунктов обогрева в Харькове передали поляки

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

19:53
Убитого на Изюмщине детского писателя Вакуленко похоронят в Харькове
19:32
Вытащили прямо из огня: в Харькове копы спасли людей из горящего дома (видео)
18:20
Армия РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на Харьковщине — Генштаб
18:07
В городе Харьковщины, который враг засыпал ракетами, установят новогоднюю елку
14:22
Заполнить форму. Как узнать в Харькове, когда снова выключат свет

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Чехия в течение трех лет будет давать деньги на медицину Харьковщины (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 20:46;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чешское правительство одобрило программу трехлетней помощи Украине, в рамках которой будет ежегодно выделять на гуманитарные нужды 500 миллионов чешских крон.".