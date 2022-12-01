Десятки генераторов и еду для пунктов обогрева в Харькове передали поляки

Польский благотворительный фонд Siepomaga передал 75 генераторов для пунктов обогрева в Харькове, а также более 20 паллет мясных консервов для адресной доставки и поддержал «пункти незламності» закупкой овощей, чая и кофе на четыре месяца.

Во время встречи с мэром Игорем Тереховым представитель благотворительного фонда Ежи Юрчинский отметил, что организация продолжит помогать харьковчанам, передает пресс-служба Харьковского горсовета.

«Оказанная помощь — это помощь тысяч людей из Польши. Когда началось полномасштабное вторжение, мы поняли, что это не только ваша война, это также наша война. Мы все ждем победы!», — подчеркнул Юрчинский.