Десятки генераторов и еду для пунктов обогрева в Харькове передали поляки
Фото: Харьковский горсовет
Польский благотворительный фонд Siepomaga передал 75 генераторов для пунктов обогрева в Харькове, а также более 20 паллет мясных консервов для адресной доставки и поддержал «пункти незламності» закупкой овощей, чая и кофе на четыре месяца.
Во время встречи с мэром Игорем Тереховым представитель благотворительного фонда Ежи Юрчинский отметил, что организация продолжит помогать харьковчанам, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
«Оказанная помощь — это помощь тысяч людей из Польши. Когда началось полномасштабное вторжение, мы поняли, что это не только ваша война, это также наша война. Мы все ждем победы!», — подчеркнул Юрчинский.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 20:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Польский благотворительный фонд Siepomaga передал 75 генераторов для пунктов обогрева в Харькове, а также более 20 паллет мясных консервов для адресной доставки и поддержал «пункти незламності» закупкой овощей, чая и кофе на четыре месяца.".