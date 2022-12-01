Бесплатные горячие обеды в первый день получили 10 тысяч харьковчан — мэр

1 декабря в 36 школах Харькова открылись пункты выдачи бесплатного горячего питания, и в первый день работы обеды получили более 10 тысяч человек.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире национального телемарафона.

«Сегодня, 1 декабря, мы начали кормить людей в 36 школах, где готовят еду и бесплатно раздают харьковчанам. Это мы сделали, не потратив ни копейки бюджетных средств. Это помощь наших городов-партнеров, побратимов наших, а также различных фондов, с которыми мы общаемся. Наши повара КП «Школьное питание». И мы раздаем людям. Только за сегодня более 10 тысяч харьковчан воспользовались этой возможностью и получили горячий обед», — сообщил Терехов.

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Напомним, что пункты работают ежедневно с 11:00 до 14:00. Получать горячее питание может каждый, кто будет в этом нуждаться. Для этого нужно брать с собой посуду.

Адреса пунктов — по ссылке.