Бесплатная горячая еда в Харькове: стали известны адреса пунктов выдачи
Мэрия Харькова опубликовала адреса, по которым с 1 декабря будут выдавать бесплатную горячую пищу всем желающим.
Такие пункты будут работать в указанных школах ежедневно с 11:00 до 14:00. Получать горячее питание сможет каждый, кто будет в этом нуждаться. Для этого нужно брать с собой посуду, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.
— школа №12 (ул. Чугуевская, 35-а);
— школа №34 (ул. Локомотивная, 2);
— школа №53 (ул. Грозненская, 48);
— школа №4 (ул. Лермонтовская, 15/17);
— школа №37 (ул. Академика Проскуры, 3-а);
— школа №100 (ул. Лесопарковая, 111);
— школа №107 (ул. Барабашова, 38-б);
— школа №172 (ул. Метростроителей, 17);
— школа №87 (ул. Башкирская, 2);
— школа №152 (ул. Волонтерская, 57);
— школа №171 (ул. Каменец-Подольская, 23);
— школа №74 (ул. Туркестанская, 1);
— школа №72 (пр. Героев Харькова, 24-б);
— школа №160 (ул. Танкопия, 1);
— школа №14 (ул. Амосова, 20);
— школа №82 (пр. Героев Сталинграда, 171-б);
— школа №95 (ул. Ньютона, 137);
— школа №151 (ул. Днепровская, 10);
— школа №68 (ул. Зерновая, 12-а);
– школа №90 (пр. Гагарина, 207);
— школа №6 (ул. Рымарская, 11);
— школа №135 (ул. Сумгаитская, 1);
— школа №150 (ул. Ахсарова, 3-а);
— школа №23 (ул. Тюринская, 40-а);
— школа №64 (ул. Р. Плоходько, 5-в);
— школа №98 (пер. Писемского, 5);
— школа №122 (ул. Бучмы, 34-г);
— школа №139 (ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж);
— школа №75 (ул. Шариковая, 46);
— школа №85 (ул. Зубарева, 29);
— школа №104 (ул. Библика, 55);
– школа №168 (ул. Большая Кольцевая, 12);
— школа №93 (пр. Ново-Баварский, 89-а);
— школа №153 (ул. Академика Богомольца, 15);
– школа №162 (ул. Пермская, 13).
— школа №4 (ул. Лермонтовская, 15/17);
— школа №37 (ул. Академика Проскуры, 3-а);
— школа №100 (ул. Лесопарковая, 111);
— школа №107 (ул. Барабашова, 38-б);
— школа №172 (ул. Метростроителей, 17);
— школа №87 (ул. Башкирская, 2);
— школа №152 (ул. Волонтерская, 57);
— школа №171 (ул. Каменец-Подольская, 23);
— школа №74 (ул. Туркестанская, 1);
— школа №72 (пр. Героев Харькова, 24-б);
— школа №160 (ул. Танкопия, 1);
— школа №14 (ул. Амосова, 20);
— школа №82 (пр. Героев Сталинграда, 171-б);
— школа №95 (ул. Ньютона, 137);
— школа №151 (ул. Днепровская, 10);
— школа №68 (ул. Зерновая, 12-а);
– школа №90 (пр. Гагарина, 207);
— школа №6 (ул. Рымарская, 11);
— школа №135 (ул. Сумгаитская, 1);
— школа №150 (ул. Ахсарова, 3-а);
— школа №23 (ул. Тюринская, 40-а);
— школа №64 (ул. Р. Плоходько, 5-в);
— школа №98 (пер. Писемского, 5);
— школа №122 (ул. Бучмы, 34-г);
— школа №139 (ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж);
— школа №75 (ул. Шариковая, 46);
— школа №85 (ул. Зубарева, 29);
— школа №104 (ул. Библика, 55);
– школа №168 (ул. Большая Кольцевая, 12);
— школа №93 (пр. Ново-Баварский, 89-а);
— школа №153 (ул. Академика Богомольца, 15);
– школа №162 (ул. Пермская, 13).
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что продукты для приготовления пищи будут предоставлять города-партнеры.
По словам городского головы, в Харькове не рассматривают частичную эвакуацию людей из города в случае длительного блэкаута, как, например, в Киеве. Сейчас в городе, по словам мэра, находится около 1,1 миллиона человек.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Бесплатная горячая еда в Харькове: стали известны адреса пунктов выдачи»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2022 в 20:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэрия Харькова опубликовала адреса, по которым с 1 декабря будут выдавать бесплатную горячую пищу всем желающим.".