Бесплатная горячая еда в Харькове: стали известны адреса пунктов выдачи

Мэрия Харькова опубликовала адреса, по которым с 1 декабря будут выдавать бесплатную горячую пищу всем желающим.

Такие пункты будут работать в указанных школах ежедневно с 11:00 до 14:00. Получать горячее питание сможет каждый, кто будет в этом нуждаться. Для этого нужно брать с собой посуду, пишет пресс-служба Харьковского горсовета.

— школа №12 (ул. Чугуевская, 35-а);

— школа №34 (ул. Локомотивная, 2);

— школа №53 (ул. Грозненская, 48);

— школа №4 (ул. Лермонтовская, 15/17);

— школа №37 (ул. Академика Проскуры, 3-а);

— школа №100 (ул. Лесопарковая, 111);

— школа №107 (ул. Барабашова, 38-б);

— школа №172 (ул. Метростроителей, 17);

— школа №87 (ул. Башкирская, 2);

— школа №152 (ул. Волонтерская, 57);

— школа №171 (ул. Каменец-Подольская, 23);

— школа №74 (ул. Туркестанская, 1);

— школа №72 (пр. Героев Харькова, 24-б);

— школа №160 (ул. Танкопия, 1);

— школа №14 (ул. Амосова, 20);

— школа №82 (пр. Героев Сталинграда, 171-б);

— школа №95 (ул. Ньютона, 137);

— школа №151 (ул. Днепровская, 10);

— школа №68 (ул. Зерновая, 12-а);

– школа №90 (пр. Гагарина, 207);

— школа №6 (ул. Рымарская, 11);

— школа №135 (ул. Сумгаитская, 1);

— школа №150 (ул. Ахсарова, 3-а);

— школа №23 (ул. Тюринская, 40-а);

— школа №64 (ул. Р. Плоходько, 5-в);

— школа №98 (пер. Писемского, 5);

— школа №122 (ул. Бучмы, 34-г);

— школа №139 (ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж);

— школа №75 (ул. Шариковая, 46);

— школа №85 (ул. Зубарева, 29);

— школа №104 (ул. Библика, 55);

– школа №168 (ул. Большая Кольцевая, 12);

— школа №93 (пр. Ново-Баварский, 89-а);

— школа №153 (ул. Академика Богомольца, 15);

– школа №162 (ул. Пермская, 13).