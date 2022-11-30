Безкоштовна гаряча їжа в Харкові: стали відомі адреси пунктів видачі

Мерія Харкова опублікувала адреси, за якими з 1 грудня видаватимуть безкоштовну гарячу їжу всім охочим.

Такі пункти працюватимуть у вказаних школах щодня з 11:00 до 14:00. Отримувати гаряче харчування зможе кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно брати із собою посуд, пише пресслужба Харківської міськради.

– школа №12 (вул. Чугуївська, 35-а);

– школа №34 (вул. Локомотивна, 2);

– школа №53 (вул. Грозненська, 48);

– школа №4 (вул. Лермонтовська, 15/17);

– школа №37 (вул. Академіка Проскури, 3-а);

– школа №100 (вул. Лісопаркова, 111);

– школа №107 (вул. Барабашова, 38-б);

– школа №172 (вул. Метробудівників, 17);

– школа №87 (вул. Башкірська, 2);

– школа №152 (вул. Волонтерська, 57);

– школа №171 (вул. Кам’янець-Подільська, 23);

– школа №74 (вул. Туркестанська, 1);

– школа №72 (пр. Героїв Харкова, 24-б);

– школа №160 (вул. Танкопія, 1);

– школа №14 (вул. Амосова, 20);

– школа №82 (пр. Героїв Сталінграда, 171-б);

– школа №95 (вул. Ньютона, 137);

– школа №151 (вул. Дніпровська, 10);

– школа №68 (вул. Зернова, 12-а);

– школа №90 (пр. Гагаріна, 207);

– школа №6 (вул. Римарська, 11);

– школа №135 (вул. Сумгаїтська, 1);

– школа №150 (вул. Ахсарова, 3-а);

– школа №23 (вул. Тюринська, 40-а);

– школа №64 (вул. Р. Плоходька, 5-в);

– школа №98 (пров. Писемського, 5);

– школа №122 (вул. Бучми, 34-г);

– школа №139 (вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж);

– школа №75 (вул. Шарікова, 46);

– школа №85 (вул. Зубарєва, 29);

– школа №104 (вул. Бібліка, 55);

– школа №168 (вул. Велика Кільцева, 12);

– школа №93 (пр. Ново-Баварський, 89-а);

– школа №153 (вул. Академіка Богомольця, 15);

– школа №162 (вул. Пермська, 13).