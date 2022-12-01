Безкоштовні гарячі обіди в перший день отримали 10 тисяч харків’ян – мер

1 грудня у 36 школах Харкова відкрилися пункти видачі безкоштовного гарячого харчування, і в перший день роботи обіди отримали понад 10 тисяч осіб.

Про це мер Ігор Терехов розповів у етері національного телемарафону.

“Сьогодні, 1 грудня, ми почали годувати людей у 36 школах, де готують їжу і безкоштовно роздають харків’янам. Це ми зробили, не витративши жодної копійки бюджетних коштів. Це допомога наших міст-партнерів, побратимів наших, а також різноманітних фондів, з якими ми спілкуємося. Наші кухарі КП “Шкільне харчування”. І ми роздаємо людям. Тільки за сьогодні більше ніж 10 тисяч харків’ян скористалися цією можливістю і отримали горячий обід”, – повідомив Терехов.

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Нагадаємо, що пункти працюють щодня з 11.00 до 14.00. Отримувати гаряче харчування може кожен, хто цього потребуватиме. Для цього потрібно брати із собою посуд.

Адреси пунктів – за посиланням.