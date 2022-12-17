Терехов: Понад 7 тис. харків’ян прийшли до «пунктів незламності» у блекаут

Понад 7 тис. харків’ян скористалися послугами «пунктів незламності» та тепловими пунктами вчора, 16 грудня, під час блекауту, спричиненого російським обстрілом енергетичної інфраструктури, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Про це він заявив в інтерв’ю телерадіокомпанії «Суспільне» під час візиту в Ужгород.

За словами Терехова, люди можуть скористатися не лише пунктами обігріву, а й перебувати у метро під час відсутності електропостачання та отримати безкоштовні гарячі обіди у пунктах видачі харчування, розташованих у школах. Наприклад, учора до пунктів харчування завітали близько 22 тис. харків’ян.

Ігор Терехов подякував комунальникам та енергетикам, які вчора відновили всі життєво важливі послуги.

«Ми працювали, щоб як можна швидше подати в оселі енергопостачання. Це нам вдалося. Харків’яни – герої, мужні люди, які виносять дуже тяжкі випробування. До цього не можна звикнути, але є стійкість», – наголосив мер Харкова.