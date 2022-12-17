Терехов: Более 7 тыс. харьковчан пришли в «пункти незламності» в блекаут
Более 7 тыс. харьковчан воспользовались услугами «пунктів незламності» и тепловыми пунктами вчера, 16 декабря, во время блекаута, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Суспільне» во время визита в Ужгород.
По словам Терехова, люди могут воспользоваться не только пунктами обогрева, но и находиться в метро, когда нет света, и получить бесплатные горячие обеды в пунктах выдачи питания, расположенных в школах. Например, вчера пункты питания посетили около 22 тыс. харьковчан.
Игорь Терехов поблагодарил коммунальщиков и энергетиков, которые вчера возобновили все жизненно важные услуги.
«Мы работали, чтобы как можно скорее подать в дома энергоснабжение. Это нам удалось. Харьковчане – герои, мужественные люди, выносящие очень тяжелые испытания. К этому нельзя привыкнуть, но есть стойкость», — подчеркнул мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 12:42;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 7 тыс. харьковчан воспользовались услугами «пунктів незламності» и тепловыми пунктами вчера, 16 декабря, во время блэкаута, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".