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Терехов: Более 7 тыс. харьковчан пришли в «пункти незламності» в блекаут

Общество 12:42   17.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: Более 7 тыс. харьковчан пришли в «пункти незламності» в блекаут Фото — советник городского головы Вячеслав Хитрин

Более 7 тыс. харьковчан воспользовались услугами «пунктів незламності» и тепловыми пунктами вчера, 16 декабря, во время блекаута, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании «Суспільне» во время визита в Ужгород.

По словам Терехова, люди могут воспользоваться не только пунктами обогрева, но и находиться в метро, когда нет света, и получить бесплатные горячие обеды в пунктах выдачи питания, расположенных в школах. Например, вчера пункты питания посетили около 22 тыс. харьковчан.

Игорь Терехов поблагодарил коммунальщиков и энергетиков, которые вчера возобновили все жизненно важные услуги.

«Мы работали, чтобы как можно скорее подать в дома энергоснабжение. Это нам удалось. Харьковчане – герои, мужественные люди, выносящие очень тяжелые испытания. К этому нельзя привыкнуть, но есть стойкость», — подчеркнул мэр Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 декабря 2022 в 12:42;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 7 тыс. харьковчан воспользовались услугами «пунктів незламності» и тепловыми пунктами вчера, 16 декабря, во время блэкаута, вызванного российскими обстрелами энергетической инфраструктуры, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".