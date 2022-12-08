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Терехов: У Харкові майже 140 тисяч людей отримали гаряче харчування у грудні

Суспільство 15:15   08.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: У Харкові майже 140 тисяч людей отримали гаряче харчування у грудні

Місто продовжить роздавати гарячі обіди до закінчення зими, пообіцяв мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові продовжують роздавати гарячі обіди всім, хто цього потребує.

«Майже 140 тисяч людей отримали гаряче харчування за перший тиждень грудня. Якщо бути абсолютно точним – 138 871», – заявив мер Ігор Терехов.

«Ми бачимо, що з кожним днем ​​дедалі більше харків’ян користуються нашою пропозицією. Це говорить про те, що рішення роздавати гарячу їжу було абсолютно правильним, і ми продовжуватимемо це робити до закінчення зими», – пообіцяв Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Грудня 2022 в 15:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Місто продовжить роздавати гарячі обіди до закінчення зими, пообіцяв мер Харкова Ігор Терехов.".