Терехов: У Харкові майже 140 тисяч людей отримали гаряче харчування у грудні

Місто продовжить роздавати гарячі обіди до закінчення зими, пообіцяв мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові продовжують роздавати гарячі обіди всім, хто цього потребує.

«Майже 140 тисяч людей отримали гаряче харчування за перший тиждень грудня. Якщо бути абсолютно точним – 138 871», – заявив мер Ігор Терехов.

«Ми бачимо, що з кожним днем ​​дедалі більше харків’ян користуються нашою пропозицією. Це говорить про те, що рішення роздавати гарячу їжу було абсолютно правильним, і ми продовжуватимемо це робити до закінчення зими», – пообіцяв Терехов.