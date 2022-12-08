Терехов: В Харькове почти 140 тысяч человек получили горячее питание в декабре
Город продолжит раздавать горячие обеды до окончания зимы, пообещал мэр Харькова Игорь Терехов.
В Харькове продолжают раздавать горячие обеды всем, кто в этом нуждается.
«Почти 140 тысяч человек получили горячее питание за первую неделю декабря. Если быть абсолютно точным — 138 871», — заявил мэр Игорь Терехов.
«Мы видим, что с каждым днем все больше и больше харьковчан пользуются нашим предложением. Это говорит о том, что решение раздавать горячую пищу было абсолютно правильным, и мы будем продолжать это делать до окончания зимы», — пообещал Терехов.
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- • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 15:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город продолжит раздавать горячие обеды до окончания зимы, пообещал мэр Харькова Игорь Терехов.".