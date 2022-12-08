Терехов: В Харькове почти 140 тысяч человек получили горячее питание в декабре

Город продолжит раздавать горячие обеды до окончания зимы, пообещал мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове продолжают раздавать горячие обеды всем, кто в этом нуждается.

«Почти 140 тысяч человек получили горячее питание за первую неделю декабря. Если быть абсолютно точным — 138 871», — заявил мэр Игорь Терехов.

«Мы видим, что с каждым днем все больше и больше харьковчан пользуются нашим предложением. Это говорит о том, что решение раздавать горячую пищу было абсолютно правильным, и мы будем продолжать это делать до окончания зимы», — пообещал Терехов.