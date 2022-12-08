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Терехов: В Харькове почти 140 тысяч человек получили горячее питание в декабре

Общество 15:15   08.12.2022
Оксана Якушко
Терехов: В Харькове почти 140 тысяч человек получили горячее питание в декабре

Город продолжит раздавать горячие обеды до окончания зимы, пообещал мэр Харькова Игорь Терехов.

В Харькове продолжают раздавать горячие обеды всем, кто в этом нуждается.

«Почти 140 тысяч человек получили горячее питание за первую неделю декабря. Если быть абсолютно точным — 138 871», — заявил мэр Игорь Терехов.

«Мы видим, что с каждым днем все больше и больше харьковчан пользуются нашим предложением. Это говорит о том, что решение раздавать горячую пищу было абсолютно правильным, и мы будем продолжать это делать до окончания зимы», — пообещал Терехов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 декабря 2022 в 15:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Город продолжит раздавать горячие обеды до окончания зимы, пообещал мэр Харькова Игорь Терехов.".