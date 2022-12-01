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У Харкові в Салтівському районі почали видавати гарячі обіди

Суспільство 13:37   01.12.2022
Оксана Якушко
У Харкові в Салтівському районі почали видавати гарячі обіди

У Салтівському районі почали працювати пункти видачі гарячого харчування, повідомляє Харківська міськрада.

Перші відвідувачі вже скуштували смачні страви.

У Салтівському районі пункти працюють за такими адресами:

вул. Тюрінська, 40 (гімназія №23);

вул. Руслана Плоходько, 5-в (школа №64);

пров. Писемського, 5 (школа №98);

вул. Бучми, 34-г (школа №122);

вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж (школа №139).

Видача проводиться щодня з 11:00 до 14:00. Продукти харчування відпускаються у власний посуд мешканців.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 13:37;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі почали працювати пункти видачі гарячого харчування, повідомляє Харківська міськрада.".