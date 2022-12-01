У Харкові в Салтівському районі почали видавати гарячі обіди
У Салтівському районі почали працювати пункти видачі гарячого харчування, повідомляє Харківська міськрада.
Перші відвідувачі вже скуштували смачні страви.
У Салтівському районі пункти працюють за такими адресами:
вул. Тюрінська, 40 (гімназія №23);
вул. Руслана Плоходько, 5-в (школа №64);
пров. Писемського, 5 (школа №98);
вул. Бучми, 34-г (школа №122);
вул. Гвардійців Широнінців, 40-ж (школа №139).
Видача проводиться щодня з 11:00 до 14:00. Продукти харчування відпускаються у власний посуд мешканців.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 13:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі почали працювати пункти видачі гарячого харчування, повідомляє Харківська міськрада.".