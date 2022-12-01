В Харькове в Салтовском районе начали выдавать горячие обеды
В Салтовском районе заработали пункты выдачи горячего питания, сообщает Харьковский горсовет.
Первые посетители уже отведали вкусные блюда.
В Салтовском районе пункты работают по следующим адресам:
ул. Тюринская, 40 (гимназия №23);
ул. Руслана Плоходько, 5-в (школа №64);
пров. Писемского, 5 (школа №98);
ул. Бучмы, 34-г (школа №122);
ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж (школа №139).
Выдача производится ежедневно с 11:00 до 14:00. Продукты питания отпускаются в собственную посуду жителей.
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- • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 13:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе заработали пункты выдачи горячего питания, сообщает Харьковский горсовет.".