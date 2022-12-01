В Харькове в Салтовском районе начали выдавать горячие обеды

В Салтовском районе заработали пункты выдачи горячего питания, сообщает Харьковский горсовет.

Первые посетители уже отведали вкусные блюда.



В Салтовском районе пункты работают по следующим адресам:

ул. Тюринская, 40 (гимназия №23);

ул. Руслана Плоходько, 5-в (школа №64);

пров. Писемского, 5 (школа №98);

ул. Бучмы, 34-г (школа №122);

ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж (школа №139).

Выдача производится ежедневно с 11:00 до 14:00. Продукты питания отпускаются в собственную посуду жителей.