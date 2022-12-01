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В Харькове в Салтовском районе начали выдавать горячие обеды

Общество 13:37   01.12.2022
Оксана Якушко
В Харькове в Салтовском районе начали выдавать горячие обеды

В Салтовском районе заработали пункты выдачи горячего питания, сообщает Харьковский горсовет.

Первые посетители уже отведали вкусные блюда.

В Салтовском районе пункты работают по следующим адресам:

ул. Тюринская, 40 (гимназия №23);

ул. Руслана Плоходько, 5-в (школа №64);

пров. Писемского, 5 (школа №98);

ул. Бучмы, 34-г (школа №122);

ул. Гвардейцев Широнинцев, 40-ж (школа №139).

Выдача производится ежедневно с 11:00 до 14:00. Продукты питания отпускаются в собственную посуду жителей.

Читайте также: Бесплатная горячая еда в Харькове: стали известны адреса пунктов выдачи

Автор: Оксана Якушко

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Бесплатная горячая еда в Харькове: стали известны адреса пунктов выдачи

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    • • Дата публикации материала: 1 декабря 2022 в 13:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе заработали пункты выдачи горячего питания, сообщает Харьковский горсовет.".