Десятки генераторів та їжу для пунктів обігріву в Харкові передали поляки
Польський благодійний фонд Siepomaga передав 75 генераторів для пунктів обігріву в Харкові, а також понад 20 палет м’ясних консервів для адресної доставки та підтримав “пункти незламності” закупівлею овочів, чаю та кави на чотири місяці.
Під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим представник благодійного фонду Єжи Юрчинський зазначив, що організація продовжить допомагати харків’янам, передає пресслужба Харківської міськради.
“Надана допомога – це допомога тисяч людей із Польщі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що це не тільки ваша війна, це також наша війна. Ми всі чекаємо на перемогу!”, – підкреслив Юрчинський.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 20:19;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Польський благодійний фонд Siepomaga передав 75 генераторів для пунктів обігріву в Харкові, а також понад 20 палет м’ясних консервів для адресної доставки та підтримав “пункти незламності” закупівлею овочів, чаю та кави на чотири місяці.".