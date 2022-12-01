Десятки генераторів та їжу для пунктів обігріву в Харкові передали поляки

Польський благодійний фонд Siepomaga передав 75 ​​генераторів для пунктів обігріву в Харкові, а також понад 20 палет м’ясних консервів для адресної доставки та підтримав “пункти незламності” закупівлею овочів, чаю та кави на чотири місяці.

Під час зустрічі з мером Ігорем Тереховим представник благодійного фонду Єжи Юрчинський зазначив, що організація продовжить допомагати харків’янам, передає пресслужба Харківської міськради.

“Надана допомога – це допомога тисяч людей із Польщі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми зрозуміли, що це не тільки ваша війна, це також наша війна. Ми всі чекаємо на перемогу!”, – підкреслив Юрчинський.