Чехія протягом трьох років даватиме гроші на медицину Харківщини (відео)

Чеський уряд схвалив програму трирічної допомоги Україні, в межах якої щороку виділятиме на гуманітарні потреби 500 мільйонів чеських крон.

Як стало відомо на зустрічі голови ХОВА Олега Синэгубова із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Мареком Свободою, у східних областях України гроші планують витрачати на посилення первинної медичної допомоги та транспортування пацієнтів, у Львівському регіоні – на реабілітацію та просвітництво, у центральних областях – на посилення можливостей медицини та рівня лікарень.

“Загалом хотіли обговорити найнагальніші потреби в регіоні і, зокрема, можливості транспортування пацієнтів у вторинну ланку до Харкова. Ми стежили за репортажами з деокупованих територій і дії, які стосувалися медичної галузі – це варварство. Були шоковані рівнем подібних крадіжок з закладів медицини”, – зазначив заступник голови ради директорів Асоціації виробників та постачальників медичних виробів Петр Фоіт.