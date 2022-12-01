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Чехія протягом трьох років даватиме гроші на медицину Харківщини (відео)

Економіка 20:46   01.12.2022
Елена Нагорная
Чехія протягом трьох років даватиме гроші на медицину Харківщини (відео)

Чеський уряд схвалив програму трирічної допомоги Україні, в межах якої щороку виділятиме на гуманітарні потреби 500 мільйонів чеських крон.

Як стало відомо на зустрічі голови ХОВА Олега Синэгубова із заступником міністра закордонних справ Чеської Республіки Мареком Свободою, у східних областях України гроші планують витрачати на посилення первинної медичної допомоги та транспортування пацієнтів, у Львівському регіоні – на реабілітацію та просвітництво, у центральних областях – на посилення можливостей медицини та рівня лікарень.

“Загалом хотіли обговорити найнагальніші потреби в регіоні і, зокрема, можливості транспортування пацієнтів у вторинну ланку до Харкова. Ми стежили за репортажами з деокупованих територій і дії, які стосувалися медичної галузі – це варварство. Були шоковані рівнем подібних крадіжок з закладів медицини”, – зазначив заступник голови ради директорів Асоціації виробників та постачальників медичних виробів Петр Фоіт.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Грудня 2022 в 20:46;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чеський уряд схвалив програму трирічної допомоги Україні, в межах якої щороку виділятиме на гуманітарні потреби 500 мільйонів чеських крон.".