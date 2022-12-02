Лікарні Харківщини отримали 360 ліжок і анестетики від Німеччини

Медустанови Харківської області отримають 360 лікарняних ліжок та анестезіологічні апарати завдяки співпраці ХОВА та Міжнародних партнерів.

Перші партії по 65 ліжок та 2 анестезіологічні апарати вже поїхали до лікарень Харкова та області. Обладнання привезли із Нюрнберга.

«Це трисекційні функціональні ліжка. Вони оснащені електронним керуванням, що дозволяє пацієнтові більш комфортно почуватися на лікарняному ліжку. Завдяки цьому ми повністю виключаємо прояв пролежнів», – зазначила заступниця директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОВА Жанна Овчарова.

Насамперед ці ліжка встановлять у лікарнях деокупованих територій Харківщини та районів, які суттєво постраждали від ракетного обстрілу окупантів.