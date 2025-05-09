Восстановление в Харькове: мэрия показала фото объектов, где идут работы

В Харькове проводят капитальные работы в очередном доме на Северной Салтовке — на ул. Наталии Ужвий. Также в многоэтажках ремонтируют крыши, пострадавшие от российских обстрелов.

Подробности того, что делают в доме на Ужвий, сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

«В многоквартирном жилом доме демонтируют поврежденные конструкции. Как сообщили в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции, в доме планируется полностью восстановить кровлю, заменить окна, двери, инженерные сети, а также лифты с оборудованием. Там отремонтируют входные группы, места общего пользования, полностью утеплят технический этаж, подвальное помещение и фасад», — отметили в мэрии.

Также в Шевченковском районе ремонтируют крыши домов. Горсовет информирует, что в доме на ул. Данилевского устанавливают новое металлическое покрытие и меняют элементы водостока. С этой задачей рассчитывают справиться до конца мая.

«А в жилом доме по ул. Клочковской продолжается капитальный ремонт кровли площадью 3,8 тыс. кв. м. Демонтировали старое покрытие, вместо которого положат новое из рубероида», — отметили в мэрии.