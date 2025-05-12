В компании Aristipp назвали самые красивые города Чехии: их стоит посетить

Топ самых красивых городов Чехии от экспертов компании Aristipp. Откройте для себя живописные чешские города, которые должен увидеть каждый турист. Полный список обязательных к посещению мест!

Чехия — страна, где переплетаются древние традиции и современная жизнь. Каждый город здесь предлагает что-то особенное: от старинных улочек и величественных замков до современных бизнес-центров и уютных жилых районов. Особой популярностью среди туристов пользуются Старый город Праги, Карлов мост, Собор Святого Вита. Только в 2024 году Чехию посетило свыше 10,5 миллиона иностранцев.

Однако Чешская Республика не только привлекает путешественников, но и активно интересует мигрантов. Страна занимает 12-е место в мире среди самых безопасных, входит в топ-15 государств с лучшим качеством жизни в Европе и в топ-20 с самыми низкими ценами. Около 10 % местного населения составляют мигранты, причем в последние годы их число только растет. Если вы выбираете страну для путешествия или даже для иммиграции, мы расскажем, почему стоит посетить Чехию и на какие ее особенности обратить внимание.

Топ красивых городов Чешской Республики, обязательных к посещению

Каждый уголок страны хранит своеобразие — будь то уютные улочки, архитектурные шедевры или живописные природные пейзажи. Специалист компании Aristipp поделится с вами списком самых интересных городов Чехии с богатым культурным и историческим наследием, которые стоит обязательно посетить как туристам, так и тем, кто ищет новое место для стабильной жизни и развития.

Прага

Столица Чехии наиболее известна своим историческим центром — Старым городом, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом районе особо привлекательны уютные улицы и винтажные кафе. Центром внимания часто оказываются местная Пороховая башня, возведенная в 15-м веке, готический Собор Святого Вита, старинная Староместская площадь. Также в Праге стоит прогуляться по Карлову мосту, соединяющему Старый город с Пражским Градом — древней крепостью, ставшей ныне резиденцией Президента Чехии. Напоследок можно уделить внимание кварталу Нове Место, который сочетает в себе историческую атмосферу и современные высотные бизнес-центры.

Брно

Брно — второй по величине город страны, который привлекает туристов благодаря своему университетскому духу и историческим памятникам. Здесь расположились многочисленные центры образования, среди которых Масариков университет, Яначкова академия музыкальных искусств. Также в Брно находится знаменитая святыня Чехии — костел Святых Петра и Павла, основанный около тысячи лет назад. И, конечно, туристы часто посещают средневековую крепость Шпильберк, построенную в 13-м веке для обороны города.

Чески-Крумлов

Чески-Крумлов — один из самых живописных городов Чехии, расположенный в долине реки Влтава. Местный исторический центр — настоящий архитектурный музей под открытым небом. Здесь возвышается построенный в далеком 1240 году Крумловский замок, с башни и плащевого моста которого можно рассмотреть весь город. Старинные мосты, узкие улочки и древние костелы привлекают туристов со всего мира. Город славится своей уникальной атмосферой и неповторимым средневековым шармом.

Пльзень

Пльзень — родина знаменитого пива Pilsner, важный промышленный и культурный центр Чешской Республики. Здесь обязательно стоит посетить знаменитую пивоварню Plzensky Prazdroj, которая считается одной из старейших в мире, а при возможности — крупнейший ежегодный фестиваль Pilsner Fest. Также, будучи в городе, уделите внимание Собору Святого Варфоломея, средневековой ратуше. Город гордится своей архитектурой в стиле ренессанс и современными культурными объектами, включая театры и арт-галереи.

Острава

Острава является третьим по величине городом Чехии и знаменита своей индустриальной историей, современными культурными проектами. Здесь находится уникальный музей «Большой мир техники». Заведение действует на территории бывшего металлургического завода, делится на тематические зоны, а большая часть экспонатов — интерактивные. Также Острава привлекает любителей искусства — здесь целых 4 театра. Город активно развивает культурные пространства, в том числе для уличных искусств и музыки.

Либерец

Либерец, расположенный у подножия Йизерских гор, является центром горнолыжного спорта в Чехии, чем заслужил популярность туристов в зимний сезон. Однако природная красота города и архитектура в стиле модерн привлекают путешественников круглый год. Здесь обязательно стоит посетить Либерецкую ратушу, высота которой достигает 65 метров, национальный памятник и символ города — Ештедскую телебашню. Неподалеку расположены заповедники, озера, а также уникальный и известнейший в Европе зоопарк.

Карловы Вары

Карловы Вары — знаменитый город-курорт, который с давних времен привлекает своими термальными источниками и роскошной архитектурой. Здесь всегда можно встретить туристов, приехавших на оздоровление. В Карловых Варах даже курортные строения являются частью истории и культуры, к примеру Цезарськие лазни, Курхаус, коллонады, где расположены питьевые источники. Кроме того, город известен своим ежегодным международным кинофестивалем, который собирает мировых звезд.

5 причин остаться в Чехии навсегда

Чехия — это и привлекательная страна для краткосрочных поездок, и идеальное место для тех, кто ищет стабильность, комфорт и новые возможности для жизни. Если вы подумываете о переезде, стоит оценить не только пейзажи и достопримечательности, которыми переполнены чешские города, но и множество других факторов. Если вы думаете, почему стоит поехать в Чехию не только в поездку, но и в иммиграцию, обратите внимание на:

✓ Высокое качество жизни

Чехия занимает 22-ю позицию в мировом рейтинге стран по уровню жизни. Страна предлагает доступные цены на жилье и продукты. На жизнь вам здесь достаточно порядка 780 EUR в месяц, что меньше, чем требуется в большинстве других государств Европы.

✓ Качественный сервис

В республике хорошие дороги и развитая сеть общественного транспорта, что обеспечивает удобное перемещение по всей стране и даже за ее пределами. Кроме того, Чехия входит в топ-30 государств с лучшими системами образования и здравоохранения в мире.

✓ Привлекательные карьерные возможности

Чешская экономика стабильно растет, уровень безработицы составляет всего 2,7 %, при этом постепенно продолжает снижаться. Страна активно приглашает иностранных специалистов в сферах IT, инженерии, медицины и образования, предлагая средний оклад в 1980 EUR в месяц.

✓ Природное разнообразие и культурное наследие

В Чехии нет проблем с местом для отдыха — здесь широкий выбор природных парков, озера и горы, чистый воздух. К тому же, богатое культурное наследие делает страну идеальным местом для ценителей спокойствия и комфорта.

✓ Безопасность и стабильность

Чешская Республика — одна из самых безопасных стран Европы и мира. Здесь низкий уровень преступности, доброжелательное и многонациональное население, что делает государство привлекательным выбором для проживания, в том числе с семьей.

Ежегодно десятки тысяч людей получают вид на жительство в Чехии, чтобы остаться здесь навсегда. С каждым годом государство все больше развивается и подогревает интерес иностранцев. Если и вы рассматриваете возможность переехать в Чешскую Республику, но не знаете, с чего начать, консультация с профессионалом поможет вам выбрать наилучший вариант для иммиграции.