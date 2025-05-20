Терехова просят установить светофор возле Центрального рынка в Харькове

На сайте Харьковской мэрии житель города создал петицию, в которой называет ситуацию с безопасностью движения в районе Центрального рынка «критической».

«Обращаемся к вам с просьбой поддержать и содействовать в реализации инициативы по установлению светофорного объекта на перекрестке улиц Пискуновская, Лосевская (речь о переулке Лосевском — Ред.) и Рождественская, расположенном вблизи Центрального Рынка. На данном участке дороги сложилась критическая ситуация с безопасностью дорожного движения, требующая немедленного вмешательства», — убежден автор петиции Игорь Симчук.

Он адресовал свое обращение мэру Харькова Игорю Терехову и депутатам горсовета.

Как утверждает автор петиции, аварии на перекрестке происходят «почти каждые две недели, а иногда и чаще». Движение активное — как трамваев, так и автомобилей и пешеходов.

«Отсутствие современной регулировки движения создает хаос и дополнительную опасность для каждого», — считает Симчук.

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Он отметил, что уже поднимал вопрос установки светофора на этом перекрестке через городскую диспетчерскую службу «1562».

Напомним, чтобы руководство мэрии рассмотрело петицию, она должна собрать 5000 подписей жителей города за 90 дней.

Отметим, это не первая петиция, посвященная установке светофора на Центральном рынке. Предыдущая появилась в марте, на данный момент она собрала 294 подписи (срок на сбор еще не завершен).