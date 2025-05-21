РФ атаковала админздание в Чугуеве и ударила из авиации по Купянщине (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
О последствиях обстрелов региона 21 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
По данным правоохранителей, около 10:00 вражеский ударный БпЛА, предварительно «Молния-2», попал в крышу административного здания в городе Чугуев. Повреждены кабинеты и фасад учреждения. Без пострадавших.
А ориентировочно в 9:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Грушевка Купянского района. В результате удара повреждены жилые дома и авто. 39-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.
Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, Харьковская областная прокуратура, харьковщина, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов региона 21 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".