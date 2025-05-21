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РФ атаковала админздание в Чугуеве и ударила из авиации по Купянщине (фото)

Происшествия 13:05   21.05.2025
Виктория Яковенко
РФ атаковала админздание в Чугуеве и ударила из авиации по Купянщине (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

О последствиях обстрелов региона 21 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, около 10:00 вражеский ударный БпЛА, предварительно «Молния-2», попал в крышу административного здания в городе Чугуев. Повреждены кабинеты и фасад учреждения. Без пострадавших.

А ориентировочно в 9:30 оккупанты нанесли авиационный удар по селу Грушевка Купянского района. В результате удара повреждены жилые дома и авто. 39-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.

Следователи начали досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УКУ).

обстрел Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура
обстрел Харьковщина
Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2025 в 13:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях обстрелов региона 21 мая сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".