Трое раненых – Терехов рассказал о последствиях атаки БпЛА на Харьков

8 многоэтажек имеют разрушения в результате атаки БпЛА «Шахед», сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Этой ночью Харьков подвергся атакам четырех российских БпЛА «Шахед» — зафиксированы прилеты в Основянском, Новобаварском и Шевченковском районах.

В Основянском районе пострадало гражданское предприятие.

В Шевченковском районе БпЛА попал в офисное здание.

«Снова Харьков под обстрелами, было 4 «Шахеда», предварительно пострадали 8 многоэтажных домов. К сожалению, пострадали 3 человека, среди которых ребенок. Они находятся в больнице, ребенок в средней тяжести», – сообщил Терехов.

Коммунальщики еще с ночи начали закрывать контуры, потому что очень много окон разбито.