Смертельное ДТП в Харькове: водитель умер в «скорой» (фото)

Водитель «Audi» выехал на встречку на Александровском проспекте. Это стоило ему жизни. Подробности сообщила полиция.

В этой же аварии пострадали еще три человека.

«Автопроисшествие случилось 26 мая около 19:30 на Александровском проспекте. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля «Audi» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda Civic» под управлением 27-летней женщины. В результате ДТП водитель автомобиля «Audi» получил многочисленные телесные повреждения. Он скончался в карете скорой помощи. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров – 53-летняя женщина и 4-летняя девочка, получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полиция начала уголовное производство — за нарушение правил безопасности дорожного движения.