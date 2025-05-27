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Смертельное ДТП в Харькове: водитель умер в «скорой» (фото)

Происшествия 11:45   27.05.2025
Оксана Горун
Смертельное ДТП в Харькове: водитель умер в «скорой» (фото)

Водитель «Audi» выехал на встречку на Александровском проспекте. Это стоило ему жизни. Подробности сообщила полиция.

В этой же аварии пострадали еще три человека.

«Автопроисшествие случилось 26 мая около 19:30 на Александровском проспекте. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля «Audi» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Honda Civic» под управлением 27-летней женщины. В результате ДТП водитель автомобиля «Audi» получил многочисленные телесные повреждения. Он скончался в карете скорой помощи. Водитель второго автомобиля и двое пассажиров – 53-летняя женщина и 4-летняя девочка, получили телесные повреждения разной степени тяжести», — сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Смертельное ДТП на Александровском проспекте в Харькове 26 мая 2025 4

Полиция начала уголовное производство — за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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Смертельное ДТП на Александровском проспекте в Харькове 26 мая 2025 3

Смертельное ДТП на Александровском проспекте в Харькове 26 мая 2025

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 27 мая 2025 в 11:45;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель «Audi» выехал на встречку на Александровском проспекте. Это стоило ему жизни. Подробности сообщила полиция".