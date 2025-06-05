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Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории

Календарь 06:00   05.06.2025
Оксана Горун
Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории

5 июня начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице. В этот день в 1990-м стартовал двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ. В 1967-м началась Шестидневная арабо-израильская война. В 1945-м в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии, которой установили зоны оккупации страны. В 1925-м родился последний президент УНР в изгнании. В 1910-м в Киеве состоялся первый полет самолета отечественной конструкции – авторства профессора КПИ. В 1596-м началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко.

Праздники и памятные даты 5 июня

5 июня этого года начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице, ее отсчитывают от четверга перед этим церковным праздником. На Зеленой неделе принято плести венки, украшать дом зелеными ветвями и травами.

5 июня в мире – Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.

Также сегодня: День полетов на воздушном шаре, Всемирный день консультанта по управлению (первый четверг июня).

5 июня в истории

5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. Она проходила в течение 5-8 июня в урочище Солоница вблизи населенного пункта Лубны. Подробнее.

5 июня 1910 года в Киеве впервые поднялся в воздух самолет отечественной конструкции. Подробнее.

Памятная доска первому полету самолета Кудашева
Фото: В.С. Билецкий

5 июня 1925 года родился последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк. Подробнее.

5 июня 1945 года в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в этой стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Подробнее.

5 июня 1967 года началась Шестидневная арабо-израильская война. Подробнее.

5 июня 1990 года начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве. На нем провозгласили возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). А также избрали патриархом митрополита Мстислава (Скрипника). Подробнее.

Церковный праздник 5 июня

5 июня чтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Подробнее.

Народные приметы

Если в этот день дует восточный ветер, то лето будет дождливым.

Если день теплый и ясный, будет хороший урожай.

Если над водой туман — будет много грибов.

Что нельзя делать 5 июня

Нельзя ничего чинить и ремонтировать.

Нельзя венчаться.

Лучше в этот день не собирать урожай и лекарственные травы.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июня начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице. В этот день в 1990-м стартовал Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ".