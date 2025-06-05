Сегодня 5 июня: какой праздник и день в истории
5 июня начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице. В этот день в 1990-м стартовал двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ. В 1967-м началась Шестидневная арабо-израильская война. В 1945-м в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии, которой установили зоны оккупации страны. В 1925-м родился последний президент УНР в изгнании. В 1910-м в Киеве состоялся первый полет самолета отечественной конструкции – авторства профессора КПИ. В 1596-м началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко.
Праздники и памятные даты 5 июня
5 июня этого года начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице, ее отсчитывают от четверга перед этим церковным праздником. На Зеленой неделе принято плести венки, украшать дом зелеными ветвями и травами.
5 июня в мире – Всемирный день охраны окружающей среды, Международный день борьбы с незаконным и нерегулируемым рыболовством, Всемирный день борьбы с видовой дискриминацией.
Также сегодня: День полетов на воздушном шаре, Всемирный день консультанта по управлению (первый четверг июня).
5 июня в истории
5 июня 1596 года началась последняя и разгромная битва поляков против повстанцев Северина Наливайко. Она проходила в течение 5-8 июня в урочище Солоница вблизи населенного пункта Лубны. Подробнее.
5 июня 1910 года в Киеве впервые поднялся в воздух самолет отечественной конструкции. Подробнее.
5 июня 1925 года родился последний президент УНР в изгнании Николай Плавьюк. Подробнее.
5 июня 1945 года в Берлине подписали Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти в этой стране правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Подробнее.
5 июня 1967 года началась Шестидневная арабо-израильская война. Подробнее.
5 июня 1990 года начался двухдневный Всеукраинский православный собор в Киеве. На нем провозгласили возрождение Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). А также избрали патриархом митрополита Мстислава (Скрипника). Подробнее.
Церковный праздник 5 июня
5 июня чтят память священномученика Дорофея, епископа Тирского. Подробнее.
Народные приметы
Если в этот день дует восточный ветер, то лето будет дождливым.
Если день теплый и ясный, будет хороший урожай.
Если над водой туман — будет много грибов.
Что нельзя делать 5 июня
Нельзя ничего чинить и ремонтировать.
Нельзя венчаться.
Лучше в этот день не собирать урожай и лекарственные травы.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2025 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "5 июня начинается Зеленая неделя, которая традиционно привязана к Троице. В этот день в 1990-м стартовал Всеукраинский православный собор в Киеве, на котором возродили УАПЦ".