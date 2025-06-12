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В Харькове горела 16-этажка: из задымленных квартир спасли двух котов (фото)

Происшествия 10:37   12.06.2025
Виктория Яковенко
В Харькове горела 16-этажка: из задымленных квартир спасли двух котов (фото) Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

11 июня на улице Тракторостроителей произошел бытовой пожар в 16-этажном доме, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 20 м кв.

«Во время тушения из задымленных квартир спасатели спасли двух домашних котов. Животные не пострадали», — добавили в ГСЧС.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
пожар в Харькове
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:37;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня на улице Тракторостроителей произошел бытовой пожар в 16-этажном доме, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".