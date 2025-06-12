В Харькове горела 16-этажка: из задымленных квартир спасли двух котов (фото)

11 июня на улице Тракторостроителей произошел бытовой пожар в 16-этажном доме, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 20 м кв.

«Во время тушения из задымленных квартир спасатели спасли двух домашних котов. Животные не пострадали», — добавили в ГСЧС.

Причина возникновения возгорания устанавливается.