В Харькове горела 16-этажка: из задымленных квартир спасли двух котов (фото)
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
11 июня на улице Тракторостроителей произошел бытовой пожар в 16-этажном доме, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
В квартире на первом этаже горели домашние вещи на площади 20 м кв.
«Во время тушения из задымленных квартир спасатели спасли двух домашних котов. Животные не пострадали», — добавили в ГСЧС.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, кот, многоэтажка, новости Харькова, пожары;
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- • Дата публикации материала: 12 июня 2025 в 10:37;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня на улице Тракторостроителей произошел бытовой пожар в 16-этажном доме, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".