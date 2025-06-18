$25 000 за уклониста – масштабную схему разоблачили в Харьковской области

Также задержание провели в Тернопольской, Одесской, Закарпатской, Харьковской, Винницкой и Львовской областях, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Среди фигурантов был руководитель юридической компании, руководитель благотворительного фонда и лица, оказывавшие влияние на служащих ТЦК и работников ВЛК. Полицейские задокументировали, что стоимость незаконного выезда за границу стоила «клиентам» от $2 000 до $25 000 с каждого.

В Харькове руководитель благотворительного фонда за $7 000 обещал решить вопрос отсрочки, ссылаясь на свои связи в ТЦК и СП.

Организаторы «схемы» уклонения от призыва были задержаны. На их «клиентов» составили админпротоколы.