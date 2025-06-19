В прокуратуре показали обстрелянный россиянами лицей в Лозовой (фото)
В Харьковской облпрокуратуре уточнили: «прилет» по Лозовой зафиксировали в 01:45.
По данным следствия, по городу ударили два БпЛА.
«Поврежден лицей, там вспыхнул пожар. В многоквартирных домах выбиты окна. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – пишут в прокуратуре.
Правоохранители добавили: пострадавших вследствие обстрела нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Лозовая, обстрел, прилет;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 11:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре уточнили: «прилет» по Лозовой зафиксировали в 01:45.".