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В прокуратуре показали обстрелянный россиянами лицей в Лозовой (фото)

Происшествия 11:47   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
В прокуратуре показали обстрелянный россиянами лицей в Лозовой (фото)

В Харьковской облпрокуратуре уточнили: «прилет» по Лозовой зафиксировали в 01:45.

По данным следствия, по городу ударили два БпЛА.

Обстрел лицея в Лозовой 19 июня 2025

«Поврежден лицей, там вспыхнул пожар. В многоквартирных домах выбиты окна. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – пишут в прокуратуре.

Обстрел лицея в Лозовой 19 июня 2025

Правоохранители добавили: пострадавших вследствие обстрела нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 11:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской облпрокуратуре уточнили: «прилет» по Лозовой зафиксировали в 01:45.".