В прокуратуре показали обстрелянный россиянами лицей в Лозовой (фото)

В Харьковской облпрокуратуре уточнили: «прилет» по Лозовой зафиксировали в 01:45.

По данным следствия, по городу ударили два БпЛА.

«Поврежден лицей, там вспыхнул пожар. В многоквартирных домах выбиты окна. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными», – пишут в прокуратуре.

Правоохранители добавили: пострадавших вследствие обстрела нет.