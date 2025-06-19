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ГСЧС: 21 пожар возник на Харьковщине за сутки

Происшествия 09:05   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: 21 пожар возник на Харьковщине за сутки

Всего за сутки у спасателей было 40 выездов, 21 из них – на тушение пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Два пожара возникло из-за ударов по региону.

«В результате авиаудара вблизи села Гороховатка Изюмского района загорелась лесная подстилка на площади 2 га в лесном массиве Боровского лесничества. На тушение пожара зачислены 15 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также пожарный модуль лесного хозяйства», – пишут в ГСЧС.

Также россияне ударили по учебному заведению в Лозовой. В результате возникло возгорание на площади 50 м. кв.

Кроме того, восемь пожаров было в природных экосистемах региона.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 09:05;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки у спасателей было 40 выездов, 21 из них – на тушение пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".