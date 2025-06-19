ГСЧС: 21 пожар возник на Харьковщине за сутки
Всего за сутки у спасателей было 40 выездов, 21 из них – на тушение пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Два пожара возникло из-за ударов по региону.
«В результате авиаудара вблизи села Гороховатка Изюмского района загорелась лесная подстилка на площади 2 га в лесном массиве Боровского лесничества. На тушение пожара зачислены 15 спасателей и 6 единиц техники ГСЧС, а также пожарный модуль лесного хозяйства», – пишут в ГСЧС.
Также россияне ударили по учебному заведению в Лозовой. В результате возникло возгорание на площади 50 м. кв.
Кроме того, восемь пожаров было в природных экосистемах региона.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 09:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего за сутки у спасателей было 40 выездов, 21 из них – на тушение пожаров, пишут в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".