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Повредили лицей, частные дома и многоэтажку: подробности обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:45   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Повредили лицей, частные дома и многоэтажку: подробности обстрелов Харьковщины Скриншот

Утром 19 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины, а также разрушениях вследствие «прилетов».

По его данным, россияне били по области разным вооружением, так они запустили:

▪️ 41 неуправляемую авиационную ракету;

▪️ 5 КАБ;

▪️ 2 БпЛА типа «Герань-2»;

▪️ 1 БпЛА типа «Шахед»;

▪️ 3 fpv-дрона.

В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждена многоэтажка, в Купянском – три частных дома, а в Лозовском – под ударом оказался лицей.

Синегубов также отметил, что пострадавших вследствие «прилетов» нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 08:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины, а также разрушениях вследствие «прилетов».".