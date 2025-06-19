Повредили лицей, частные дома и многоэтажку: подробности обстрелов Харьковщины
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Утром 19 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины, а также разрушениях вследствие «прилетов».
По его данным, россияне били по области разным вооружением, так они запустили:
▪️ 41 неуправляемую авиационную ракету;
▪️ 5 КАБ;
▪️ 2 БпЛА типа «Герань-2»;
▪️ 1 БпЛА типа «Шахед»;
▪️ 3 fpv-дрона.
В результате обстрелов в Богодуховском районе повреждена многоэтажка, в Купянском – три частных дома, а в Лозовском – под ударом оказался лицей.
Синегубов также отметил, что пострадавших вследствие «прилетов» нет.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: бои, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 08:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 19 июня начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об обстрелах Харьковщины, а также разрушениях вследствие «прилетов».".