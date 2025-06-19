Новости Харькова — главное за 19 июня: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:13

Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян около Волчанска и Липцев.

На Купянском – украинские защитники сдержали восемь атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово», – пишут в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Лобановку.

07:05

Ночью Харьковскую область атаковали российские беспилотники

Традиционно, тревогу на Харьковщине объявили из-за российских беспилотников. Она прозвучала в 22:15, когда дроны двигались со стороны Сумской области.

Вскоре беспилотники полетели и на Харьков.

Угроза удара БпЛА сохранялась еще в течение нескольких часов, а в 05:26 добавилась и активность вражеской авиации.

В 05:25 объявили отбой тревоги. А в 06:32 ее возобновили – беспилотники вновь приблизились к Харьковщине.

По состоянию на 07:05 тревога все еще актуальна.