Новости Харькова — главное за 19 июня: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
08:13
Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян около Волчанска и Липцев.
На Купянском – украинские защитники сдержали восемь атак оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово», – пишут в Генштабе.
Также враг сбросил авиабомбы на Лобановку.
07:05
Ночью Харьковскую область атаковали российские беспилотники
Традиционно, тревогу на Харьковщине объявили из-за российских беспилотников. Она прозвучала в 22:15, когда дроны двигались со стороны Сумской области.
Вскоре беспилотники полетели и на Харьков.
Угроза удара БпЛА сохранялась еще в течение нескольких часов, а в 05:26 добавилась и активность вражеской авиации.
В 05:25 объявили отбой тревоги. А в 06:32 ее возобновили – беспилотники вновь приблизились к Харьковщине.
По состоянию на 07:05 тревога все еще актуальна.
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 08:13;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".