Как в Германии: зачем объединили «ХТС» и «Харьковводоканал», ответил Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об объединении двух КП в городе.

«Мы идем по объединению двух крупнейших коммунальных предприятий Харькова. И это «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал». Почему я пошел на этот шаг? Невозможно, чтобы два коммунальных предприятия отвечали за одно и то же. Какая разница вам, какая вода холодная или горячая, если ее нет? То есть нужно, чтобы она была и была бесперебойна», — отметил мэр во время встречи с представителями Молодежного совета, передает пресс-служба горсовета.

Терехов уточнил, что такое решение должно обеспечить более эффективную работу коммунальных служб.

«Теперь будет одно предприятие, которое будет нести полную ответственность за водо- и теплоснабжение. Это позволит быстрее реагировать на неисправности, устранять аварии. Кстати, подобная модель принята за основу, в частности, в Германии. Для меня важно, что Харьков тоже идет путем системных решений. Это непросто, но лучше принимать сложные решения вовремя и работать на результат, чем потом перестраивать все заново», – рассказал мэр.

Видео: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, 30 апреля на сессии Харьковского горсовета приняли решение о реорганизации КП «Харьковводоканал» путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети». После завершения процедуры новое предприятие будет работать под названием КП «Харьковские технологические сети».