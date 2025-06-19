Как в Германии: зачем объединили «ХТС» и «Харьковводоканал», ответил Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об объединении двух КП в городе.
«Мы идем по объединению двух крупнейших коммунальных предприятий Харькова. И это «Харьковские тепловые сети» и «Харьковводоканал». Почему я пошел на этот шаг? Невозможно, чтобы два коммунальных предприятия отвечали за одно и то же. Какая разница вам, какая вода холодная или горячая, если ее нет? То есть нужно, чтобы она была и была бесперебойна», — отметил мэр во время встречи с представителями Молодежного совета, передает пресс-служба горсовета.
Терехов уточнил, что такое решение должно обеспечить более эффективную работу коммунальных служб.
«Теперь будет одно предприятие, которое будет нести полную ответственность за водо- и теплоснабжение. Это позволит быстрее реагировать на неисправности, устранять аварии. Кстати, подобная модель принята за основу, в частности, в Германии. Для меня важно, что Харьков тоже идет путем системных решений. Это непросто, но лучше принимать сложные решения вовремя и работать на результат, чем потом перестраивать все заново», – рассказал мэр.
Видео: пресс-служба Харьковского горсовета
Напомним, 30 апреля на сессии Харьковского горсовета приняли решение о реорганизации КП «Харьковводоканал» путем присоединения к КП «Харьковские тепловые сети». После завершения процедуры новое предприятие будет работать под названием КП «Харьковские технологические сети».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, КП "ХТС", КП «Харьковводоканал», новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 12:08;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал решение об объединении двух КП в городе.".