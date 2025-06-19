Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области
О том, где шли бои в Харьковской области, проинформировали в сводке за 19 июня в Генштабе ВСУ.
На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян около Волчанска и Липцев.
На Купянском – украинские защитники сдержали восемь атак оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово», – пишут в Генштабе.
Также враг сбросил авиабомбы на Лобановку.
Потери ВС РФ, по данным Генштаба, такие:
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, ВСУ, генштаб, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 08:10;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области, проинформировали в сводке за 19 июня в Генштабе ВСУ.".