Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области

О том, где шли бои в Харьковской области, проинформировали в сводке за 19 июня в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян около Волчанска и Липцев.

На Купянском – украинские защитники сдержали восемь атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово», – пишут в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Лобановку.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, такие: