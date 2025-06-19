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Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области

Украина 08:10   19.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Десять атак РФ отбили за сутки украинские защитники в Харьковской области

О том, где шли бои в Харьковской области, проинформировали в сводке за 19 июня в Генштабе ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировали восемь штурмов россиян около Волчанска и Липцев.

На Купянском – украинские защитники сдержали восемь атак оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлении Степной Новоселовки и вблизи Загрызово», – пишут в Генштабе.

Также враг сбросил авиабомбы на Лобановку.

Потери ВС РФ, по данным Генштаба, такие:

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 июня 2025 в 08:10;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, где шли бои в Харьковской области, проинформировали в сводке за 19 июня в Генштабе ВСУ.".