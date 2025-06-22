Пьяный водитель в центре Харькова предлагал тысячи гривен патрульным

Водитель попал в ДТП на улице Тринклера днем 21 июня, проинформировала пресс-служба Патрульной полиции Харьковской области.

«Инспекторы установили, что водитель авто ВАЗ не учел дорожную обстановку и не выбрал безопасной скорости движения, в результате чего совершил наезд на препятствие. В ходе общения инспекторы обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Патрульные предложили гражданину пройти соответствующее освидетельствование на состояние опьянения, на что он согласился», — информируют полицейские.

В итоге Drager показал 2.82 промилле, и водитель, по словам копов, согласился с этим результатом. А вот отвечать по закону не захотел.

«При составлении административных материалов мужчина начал предлагать патрульным неправомерную выгоду в сумме 10 000 гривен за не составление материалов», — сообщила пресс-служба.

Хотя гражданина предупредили, что за попытку дать взятку предусмотрена уголовная ответственность, он настаивал. Так что на место вызвали следственно-оперативную группу. Водителя также отстранили от управления машиной и составили на него админпротоколы.