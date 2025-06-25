В трех районах Харькова будут отключать газ: даты и адреса

26 и 27 июня специалисты проведут работы на газовых сетях в части Салтовского, Новобаварского и Слободского районах Харькова.

Об этом сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети». Всвязи с этим временно не будет услуги по ряду адресов.

В частности, 26 июня в Салтовском районе без газа останутся проулок Франковский дом. 8, ул. Новобережная дом. 3, ул. Шевченко дом. 28-А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60.

В Новобаварском районе: переулок Верхний – все дома, ул. Бугрименко дом. 8, 12, 15, ул. Славный дом. 3-А, 3, 6.

27 июня услуга будет отключена в Слободском районе: переулок Тарасовский дом. 16, 18, 20, ул. Полевая дом. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 2, 128 переулок Золотой дом. 14, 16, 18, 20, 22, 24, ул. Тарасовская дом. 6, 6-А, ул. Дмитрия Коцюбайло дом. 42, 44, 46-А, ул. Ханченковская дом. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.