128 домов остались без света в Харькове после атаки БпЛА: что сейчас

В Харькове возобновили электроснабжение после ночных обстрелов.

Взрывной волной были повреждены провода воздушной линии электропередачи, в результате чего без света остались 128 частных домов в Немышлянском районе, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Сразу, как только разрешила ситуация безопасности, наши специалисты приступили к восстановительным работам. Уже в 15:00 все обесточенные потребители были запитаны», – рассказали в облэнерго.

Специалисты заменили поврежденные шкафы и счетчики, выполнили выносы приборов учета на опоры и опломбировали после проверки на наличие повреждений.

Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Утром стало известно, что пострадали трое людей, среди них – 15-летняя девочка.