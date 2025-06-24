128 домов остались без света в Харькове после атаки БпЛА: что сейчас
В Харькове возобновили электроснабжение после ночных обстрелов.
Взрывной волной были повреждены провода воздушной линии электропередачи, в результате чего без света остались 128 частных домов в Немышлянском районе, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Сразу, как только разрешила ситуация безопасности, наши специалисты приступили к восстановительным работам. Уже в 15:00 все обесточенные потребители были запитаны», – рассказали в облэнерго.
Специалисты заменили поврежденные шкафы и счетчики, выполнили выносы приборов учета на опоры и опломбировали после проверки на наличие повреждений.
Напомним, ночью Харьков атаковали БпЛА в две волны. Сначала взрывы раздавались около 02:10, затем их слышали горожане после 03:10. По данным мэра Игоря Терехова, всего этой ночью враг выпустил по Харькову семь «шахедов». Один БпЛА упал, не разорвавшись, остальные поразили три локации – две в частном секторе Немышлянского района и одно гражданское предприятие в Салтовском. Утром стало известно, что пострадали трое людей, среди них – 15-летняя девочка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака БпЛА, новости Харькова, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 24 июня 2025 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове возобновили электроснабжение после ночных обстрелов.".