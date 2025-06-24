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128 будинків залишились без світла у Харкові після атаки БпЛА: що зараз

Суспільство 16:14   24.06.2025
Вікторія Яковенко
128 будинків залишились без світла у Харкові після атаки БпЛА: що зараз Фото: АТ “Харківобленерго”

У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.

Вибуховою хвилею були пошкоджені проводи повітряної лінії електропередачі, внаслідок чого без світла залишилися 128 приватних будинків в Немишлянському районі, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Вже о 15:00 всі знеструмлені споживачі були заживлені», – розповіли в обленерго.

Зазначається, що фахівці замінили пошкоджені шафи та лічильники, виконали виноси приладів обліку на опори та опломбували після перевірки на наявність пошкоджень.

свет отключался в Харькове
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет отключался в Харькове
Фото: АТ “Харківобленерго”
свет отключался в Харькове
Фото: АТ “Харківобленерго”

Нагадаємо, вночі Харків атакували БпЛА у дві хвилі. Спершу вибухи лунали близько 02:10, потім їх чули містяни після 03:10. За даними мера Ігоря Терехова, загалом цієї ночі ворог випустив по Харкову сім «шахедів». Один БпЛА впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському.  Вранці стало відомо, що постраждали троє людей, серед них – 15-річна дівчинка.

Читайте також: Терехов розповів, чим допоможуть постраждалим вночі людям та підприємству

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 16:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.".