128 будинків залишились без світла у Харкові після атаки БпЛА: що зараз
У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.
Вибуховою хвилею були пошкоджені проводи повітряної лінії електропередачі, внаслідок чого без світла залишилися 128 приватних будинків в Немишлянському районі, повідомили в АТ «Харківобленерго».
«Одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Вже о 15:00 всі знеструмлені споживачі були заживлені», – розповіли в обленерго.
Зазначається, що фахівці замінили пошкоджені шафи та лічильники, виконали виноси приладів обліку на опори та опломбували після перевірки на наявність пошкоджень.
Нагадаємо, вночі Харків атакували БпЛА у дві хвилі. Спершу вибухи лунали близько 02:10, потім їх чули містяни після 03:10. За даними мера Ігоря Терехова, загалом цієї ночі ворог випустив по Харкову сім «шахедів». Один БпЛА впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському. Вранці стало відомо, що постраждали троє людей, серед них – 15-річна дівчинка.
Читайте також: Терехов розповів, чим допоможуть постраждалим вночі людям та підприємству
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", атака БпЛА, новини Харкова, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «128 будинків залишились без світла у Харкові після атаки БпЛА: що зараз»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Червня 2025 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.".