128 будинків залишились без світла у Харкові після атаки БпЛА: що зараз

У Харкові відновили електропостачання після нічного обстрілу.

Вибуховою хвилею були пошкоджені проводи повітряної лінії електропередачі, внаслідок чого без світла залишилися 128 приватних будинків в Немишлянському районі, повідомили в АТ «Харківобленерго».

«Одразу, як тільки дозволила безпекова ситуація, наші фахівці розпочали відновлювальні роботи. Вже о 15:00 всі знеструмлені споживачі були заживлені», – розповіли в обленерго.

Зазначається, що фахівці замінили пошкоджені шафи та лічильники, виконали виноси приладів обліку на опори та опломбували після перевірки на наявність пошкоджень.

Нагадаємо, вночі Харків атакували БпЛА у дві хвилі. Спершу вибухи лунали близько 02:10, потім їх чули містяни після 03:10. За даними мера Ігоря Терехова, загалом цієї ночі ворог випустив по Харкову сім «шахедів». Один БпЛА впав, не розірвавшись, решта уразили три локації – дві у приватному секторі Немишлянського району та одне цивільне підприємство у Салтівському. Вранці стало відомо, що постраждали троє людей, серед них – 15-річна дівчинка.