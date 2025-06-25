У трьох районах Харкова відключатимуть газ: дати та адреси

26 та 27 червня фахівці проведуть роботи на газових мережах в частині Салтівського, Новобаварського та Слобідського районів Харкова.

Про це повідомили в Харківській міській філії «Газмережі». У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес.

Зокрема, 26 червня у Салтівському районі без газу залишаться: пров. Франківський буд. 8, вул. Новонабережна буд. 3, вул.Шевченка буд. 28-А, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 60.

У Новобаварському районі: пров. Верхній – всі будинки, вул. Бугрименка буд. 8, 12, 15, вул. Славетна буд. 3-А, 3, 6.

27 червня послугу відключать у Слобідському районі: пров. Тарасівський буд. 16, 18, 20, вул. Польова буд. 55, 64, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 82, 84, 86, 87, 118-В, 118-Б, 118-А, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, пров. Золотий буд. 14, 16, 18, 20, 22, 24, вул. Тарасівська буд. 6, 6-А, вул. Дмитра Коцюбайла буд. 42, 44, 46-А, вул. Ханченківська буд. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.