Четыре боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Где в течение дня шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска, один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Мирового, Голубовки, Кондрашовки и Загрызово, три боя продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 15 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.

От ударов русской артиллерии и минометов пострадала Возрожденовка.