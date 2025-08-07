Live
Четыре боя идут на Харьковщине — Генштаб ВСУ на 16:00

Фронт 16:47   07.08.2025
Виктория Яковенко
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр

Где в течение дня шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг атаковал дважды в районе Волчанска, один бой продолжается.

На Купянском направлении оккупанты совершили шесть атак в районах Мирового, Голубовки, Кондрашовки и Загрызово, три боя продолжаются.

На Лиманском направлении армия РФ совершила 15 атак в районах ряда населенных пунктов, среди которых – Ольговка в Харьковской области.

От ударов русской артиллерии и минометов пострадала Возрожденовка.

Читайте также: РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах

Автор: Виктория Яковенко
