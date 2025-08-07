Live
Чотири бої йдуть на Харківщині – Генштаб ЗСУ на 16:00

Фронт 16:47   07.08.2025
Вікторія Яковенко
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Де впродовж дня точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував двічі у районі Вовчанська, один бій наразі триває.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили шість атак у районах Мирового, Голубівки, Кіндрашівки та Загризового, три бої тривають.

На Лиманському напрямку армія РФ здійснила 15 атак у районах низки населених пунктів, серед яких – Ольгівка на Харківщині.

Від ударів російської артилерії та мінометів постраждало Відродженівське.

Автор: Вікторія Яковенко
