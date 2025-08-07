РФ просунулась у Вовчанську і наблизилася до Куп’янська – ISW про перспективи
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за 7 серпня оцінили наступ ворога в Харківській області.
Так, згідно з геолокаційними кадрами, росіяни захопили частину територій у північній частині Вовчанська та наблизилися до агрегатного заводу. Попри заяви окупантів про його захоплення, аналітики поки що не підтверджують цієї інформації.
“Непідтверджені заяви: російські блогери стверджували, що російські війська просунулися до Гоптівки (на північ від Харкова); на 200 метрів на захід від Вовчанська на лівому (південному) березі річки Вовча; і на один кілометр у лісовій зоні Синельникове (трохи південно-західний)”, – зазначили аналітики.
Крім того, ворог зміг просунутися на заході від Куп’янська і наразі несе загрозу українським наземним лініям зв’язку.
“Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 серпня, свідчать про те, що російські війська просунулися на південь від Соболівки (безпосередньо на захід від Куп’янська) і, ймовірно, захопили Соболівку та Мирне (безпосередньо на північ від Соболівки)”, – уточнили в ISW.
Раніше аналітики вже припустили, що, ймовірно, ЗС РФ прагнутимуть зайняти позиції на північному заході від Куп’янська для того, щоб перешкоджати логістиці СОУ, а також заважати обороняти місто.
“Російські війська можуть продовжувати просування на захід від Куп’янська у напрямку Шевченкового або на північний захід від Куп’янська у напрямку Великого Бурлука, щоб підтримати зусилля Росії щодо створення буферної зони на півночі Харківської області та просування до міста Харків. Російське військове командування може натомість змінити пріоритети захоплення решти східного (лівого) берега річки Оскіл на напрямках Борова та Лиман, щоб підтримати зусилля щодо захоплення решти Луганської області”, – додали в Інституті вивчення війни.
Раніше військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп’янська та констатував, що наразі події розвиваються «вкрай негативно». Він зазначав: росіяни мають вихід на околиці правобережного Купʼянська. Коваленко констатував, що найбільша проблема полягає в тому, що окупанти з Радьківки (що знаходиться поруч із Голубівкою) намагаються вийти до населеного пункту Мирове. І вже зараз можна спостерігати перші появи російських ДРГ та штурмовиків десь на околицях правобережного Купʼянська.
