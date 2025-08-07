РФ продвинулась в Волчанске и приблизилась к Купянску – ISW о перспективах

Аналитики Института изучения войны (ISW) в сводке за 7 августа оценили продвижение врага в Харьковской области.

Так, согласно геолокационным кадрам, россияне захватили часть территорий в северной части Волчанска и приблизились к агрегатному заводу. Несмотря на заявления оккупантов о его захвате, аналитики пока что не подтверждают эту информацию.

«Неподтвержденные заявления: российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись к Гоптовке (к северу от Харькова); на 200 метров к западу от Волчанска на левом (южном) берегу реки Волчья; и на один километр в лесной зоне Синельниково (немного юго-западнее Волчанска)», – отметили эксперты.

Кроме того, враг смог продвинуться на западе от Купянска и теперь несет угрозу украинским наземным линиям связи.

«Геолокационные видеозаписи, опубликованные 6 августа, свидетельствуют о том, что российские войска продвинулись к югу от Соболевки (непосредственно к западу от Купянска) и, вероятно, захватили Соболевку и Мировое (непосредственно к северу от Соболевки)», – уточнили в ISW.

Ранее аналитики уже предположили, что, вероятно, ВС РФ будут стремиться занять позиции на северо-западе от Купянска для того, чтобы препятствовать логистике СОУ, а также мешать оборонять город.

«Российские войска могут продолжать продвижение к западу от Купянска в направлении Шевченково или к северо-западу от Купянска в направлении Великого Бурлука, чтобы поддержать усилия России по созданию буферной зоны на севере Харьковской области и продвижению в город Харьков. Российское военное командование может изменить приоритеты захвата остального восточного (левого) берега реки Оскол на направлениях Боровая и Лиман, чтобы поддержать усилия по захвату остальной части Луганской области», – добавили в Институте изучения войны.

Ранее военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко оценил ситуацию в районе Купянска и констатировал, что сейчас события развиваются «крайне негативно». Он отмечал: у россиян есть выход на окраине правобережного Купянска. Коваленко констатировал, что самая большая проблема состоит в том, что оккупанты из Радьковки (находящейся рядом с Голубовкой) пытаются выйти к населенному пункту Мировое. И уже сейчас можно наблюдать первые появления российских ДРГ и штурмовиков где-то в окрестностях правобережного Купянска.