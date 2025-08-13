Live
Дело Шабунина: зачем на Харьковщину приехали следователи ГБР, сообщили в ЦПК

Политика 12:06   13.08.2025
Виктория Яковенко
Дело Шабунина: зачем на Харьковщину приехали следователи ГБР, сообщили в ЦПК

Утром 13 августа следователи Государственного бюро расследований прибыли на Харьковщину, где служит глава правления ЦПК Виталий Шабунин, чтобы вручить ему обновленное подозрение. Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции.

«Детали пока неизвестны. Ждем прибытия адвокатов для вручения обновленного подозрения. Пока понятно, что ГБР не изменяет ранее квалифицированные преступления и не добавляет новых статей. Изменяют описание обстоятельств совершения «преступления». Эти действия являются очередным подтверждением того, что намерения и методы власти не изменились. В духе раннего ФСБ опричники Зеленского пытаются закрыть рот всем, кто имеет смелость критиковать действия власти», — пишут в ЦПК.

Там также сообщили: анонсированного подозрения касательно автомобиля так и не было, и требуют от ГБР либо официальных извинений, либо увольнения ответственных из-за «профнепригодности».

Напомним, что 11 июля ГБР сообщило о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве общественному активисту и руководителю ОО «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину. По данным следствия, он мобилизовался в 2022 году, но долгое время не являлся на место службы. Также, считают правоохранители, активист под видом командировок находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к составу СОУ.

16 июля обыск следователи ГБР проводили в квартире в Харькове, принадлежащей матери Героя Украины, погибшему пилоту Андрею Пильщикову («Джуса»). Это делали, потому что там временно проживал глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

Автор: Виктория Яковенко
